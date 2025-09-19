Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Da domani con Gazzetta del Sud la "Guida ai nuovi campionati": 84 pagine dedicate al calcio

Da domani con Gazzetta del Sud la "Guida ai nuovi campionati": 84 pagine dedicate al calcio

In edicola al prezzo supplementare di 1,50 euro

di

Una guida completa per seguire da vicino le squadre del nostro comprensorio dalla Serie A ai dilettanti. Da domani con Gazzetta del Sud è in edicola al prezzo supplementare di 1,50 euro "Tutto il calcio 2025/26 Guida ai nuovi campionati", una rivista di 84 pagine dettagliata curata dalle redazioni sportive di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. All'interno i calendari dei campionati, le rose delle squadre protagoniste, le foto dei giocatori che rappresentano il nostro territorio, fino ai campionati di Eccellenza e Promozione. Una panoramica completa per seguire al meglio la stagione calcistica. Appuntamento ai lettori da domani in edicola con questo prezioso strumento per tutti gli appassionati.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province