Da oggi con Gazzetta del Sud la "Guida ai nuovi campionati": 84 pagine dedicate al calcio

Una guida completa per seguire da vicino le squadre del nostro comprensorio dalla Serie A ai dilettanti. Da oggi con Gazzetta del Sud è in edicola al prezzo supplementare di 1,50 euro "Tutto il calcio 2025/26 Guida ai nuovi campionati", una rivista di 84 pagine dettagliata curata dalle redazioni sportive di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. All'interno i calendari dei campionati, le rose delle squadre protagoniste, le foto dei giocatori che rappresentano il nostro territorio, fino ai campionati di Eccellenza e Promozione. Una panoramica completa per seguire al meglio la stagione calcistica. Appuntamento ai lettori da domani in edicola con questo prezioso strumento per tutti gli appassionati.