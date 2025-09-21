L'Inter ritrova il sorriso anche in campionato. Dimarco e Carlos Augusto stendono il Sassuolo

Inter - Sassuolo 2-1

Marcatori: 14' pt Dimarco, 36' st Carlos Augusto, 39' st Cheddira

Inter (3-5-2): Martinez 6.5; Akanji 6, Acerbi 6.5, Carlos Augusto 6.5; Dumfries 6 (20' st Luis Henrique 6), Barella 6, Calhanoglu 6 (20' st Frattesi 6), Sucic 7, Dimarco 7; Thuram 6 (19' st Martinez 5.5), Esposito 6 (33' st Bonny 6). In panchina: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Palacios, Bastoni, Zielinski, Diouf, Mkhitaryan. Allenatore: Chivu 6.5

Sassuolo (4-3-3): Muric 6.5; Coulibaly 4.5 (47' st Pierini sv), Idzes 6, Muharemovic 5, Doig 6; Vranckx 6 (24' st Volpato 6), Matic 5.5, Koné 6.5 (23' st Thorstvedt 6); Berardi 6.5, Pinamonti 5.5 (33' st Cheddira 7), Laurienté 6 (24' st Fadera 5.5). In panchina: Satalino, Turati, Candé, Pieragnolo, Romagna, Odenthal, Boloca, Lipani, Iannoni, Moro. Allenatore: Grosso 6

Arbitro: Marinelli di Tivoli 6

Note: serata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Calhanoglu, Dimarco, Muharemovic. Angoli: 7-3. Recupero: 2', 6'+1

Dopo le due cocenti sconfitte subite contro l'Udinese e la Juve, l’Inter di Chivu ritrova la gioia dei tre punti in campionato, superando per 2-1 il Sassuolo a San Siro. Per i padroni dei casa i marcatori della serata sono due difensori, Dimarco e Carlos Augusto: nel finale per il Sassuolo segna il subentrato Cheddira. Nell’undici titolare scelto da Chivu manca ancora capitan Lautaro, sempre dolorante alla schiena e sostituito da Esposito: out anche Sommer con Josep Martinez che fa il suo esordio stagionale. In apertura di partita la prima grande occasione per l’Inter è un assolo di Carlos Augusto, abile a dribblare mezza difesa ospite e a concludere verso la porta avversaria, salvo poi trovare la pronta risposta di Muric. Per il vantaggio nerazzurro, però, non bisogna attendere troppi minuti: al 14' dopo un recupero palla alto di Barella, Sucic riceve palla in area di rigore e serve l'assist per Dimarco, che timbra l’1-0 con facilità. Il Sassuolo prova subito a rispondere affidandosi all’estro del solito Berardi, il cui sinistro al 18' lambisce il palo alla destra di Martinez. Il risultato del primo tempo non cambia, nonostante le importanti palle gol capitate sui piedi di Thuram ed Esposito.