Coppa Italia, tris del Milan a Lecce. Si sblocca Gimenez, prima gioia per Nkunku e segna anche il solito Pulisic

Milan - Lecce 3-0

Marcatori: 21' pt Gimenez, 6' st Nkunku, 19' st Pulisic

Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6.5, De Winter 6.5, Pavlovic 6.5 (34' st Odogu sv); Saelemaekers 7 (16' st Athekame 6), Loftus-Cheek 7, Ricci 6 (1' st Fofana 6.5), Rabiot 7, Bartesaghi 7; Nkunku 7.5 (16' st Pulisic 7), Gimenez 7 (23' st Balentien 6). In panchina: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Gabbia, Modric. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato) 7

Lecce (4-3-3): Früchtl 7; Veiga 5, Siebert 4, Tiago Gabriel 5, Ndaba 5; Dramé 5 (1' st Pierotti 6), Berisha 5 (35' st Coulibaly sv), Helgason 5 (1' st Gorter 6); N'Dri 6 (22' pt Gaspar 5), Camarda 5, Morente 5 (12' st Gallo 5.5). In panchina: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovac, Ramadani, Sala, Stulic. Allenatore: Di Francesco 5

Arbitro: Tremolada di Monza 5

Note: cielo sereno, campo in buone condizioni. Espulso Siebert al 18' pt per gioco falloso. Ammoniti: Ricci, Dramé, Pavlovic. Angoli 12-2. Recupero 3' pt, 2' st.

Il Milan rispetta i pronostici e supera con merito il Lecce per 3-0 a San Siro, staccando il pass per gli ottavi di finale. A decidere la gara sono i centri di Gimenez nel primo tempo e quelli di Nkunku e Pulisic nella ripresa. I padroni di casa creano la prima occasione dopo nemmeno due minuti, quando Früchtl sbarra la strada a Gimenez in uscita ed è poi Siebert a salvare i suoi sulla linea negando a Loftus-Cheek un facile gol a porta vuota. Al 9', Früchtl compie un miracolo su Rabiot, che si fa respingere un potente mancino ravvicinato dal portiere avversario. Pochi istanti dopo, lo stesso Früchtl esce a vuoto su una palla vagante ma Nkunku lo perdona colpendo clamorosamente il palo a porta sguarnita. La partita cambia al 18', quando Siebert viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Nkunku in seguito a una revisione al Var. I sette volte campioni d’Europa ci mettono solo due minuti a sbloccare meritatamente il match. Ricci serve in profondità Bartesaghi, il quale trova al centro Gimenez che in spaccata trafigge Früchtl e firma la sua prima rete della stagione. Alla mezz'ora, Saelemaekers sgasa sulla destra e mette dentro una palla insidiosa sulla quale si avventa in spaccata Rabiot, che centra in pieno la traversa. Allo scadere, Pavlovic sfiora il raddoppio con una bella punizione dal limite che viene alzata sopra la traversa dal portiere. Si va al riposo sull'1-0.