Poker Cagliari al Frosinone in Coppa Italia. Agli ottavi sfida con il Napoli

Cagliari - Frosinone 4-1

Marcatori: 2' pt Gaetano (rig.), 36'pt Vergani, 22' st Borelli, 35' st Felici, 40' st Cavuoti

Cagliari (4-3-1-2): Ciocci 6; Zappa 5.5 (45'pt Di Pardo 6), Ze Pedro 6, Luperto 6, Idrissi 6.5; Rog 5 (1' st Deiola 6), Mazzitelli 5.5 (23' st Adopo 6), Cavuoti 7; Gaetano 6.5 (32' st Esposito 6.5); Borelli 7, Kilicsoy 5 (1' Felici st 7.5). In panchina: Caprile, Sarno, Palestra, Rodríguez, Franke, Prati, Liteta, Grandu, Belotti, Pavoletti. Allenatore: Pisacane 6.5.

Frosinone (4-3-3): Pisseri 6.5; Oyono 5.5 (15' st Calvani 5.5), Cittadini 4.5, Gelli 6, Bracaglia 5.5 (36' st Dixon sv); Ndow 6.5 (21' st Raychev 5.5), Cichella 6 (14' st Koutsoupias 5.5), Grosso 6 (21' st Calò 5.5); Kvernadze 5.5, Vergani 6.5, Masciangelo 5.5. In panchina: Lolic, Palmisani, Obleac, Toci, Cichero, Colley. Allenatore: Alvini 6

Arbitro: Feliciani di Teramo 6

Note: pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Cittadini, Grosso. Angoli: 5-4. Recupero: 3'+1, 3'+1.

Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. All’Unipol Domus i ragazzi di Pisacane si aggiudicano il primo match dei sedicesimi, imponendosi per 4-1 contro il Frosinone di Alvini. I gol di giornata vengono realizzati da Gaetano (su rigore), Borelli, Felici e Cavuoti: il momentaneo pareggio per i ciociari era stato realizzato da Vergani. Il Frosinone gioca un’ottima gara per un’ora abbondante, ma poi è costretto ad arrendersi alla maggiore qualità del Cagliari, subendo un passivo eccessivo per quanto visto in campo. L'equilibrio nel punteggio dura appena cinquanta secondi, a causa del contatto in area di rigore ciociara tra Cittadini e Borelli con quest’ultimo tamponato poco prima del tiro. Il grave errore del difensore scuola Atalanta spalanca così le porte alla formazione sarda: dal dischetto si presenta Gaetano che calcia forte e angolato, siglando l’1-0. Nonostante l’immediato vantaggio, il pomeriggio è tutt'altro in discesa per la squadra di Pisacane. Al 26' Gaetano calcia alto e spreca il possibile raddoppio, ma per il resto è il Frosinone a fare la partita, a differenza di un Cagliari disordinato e con poche idee.