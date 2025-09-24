Coppa Italia, Parma e Venezia passo in avanti da... 11 metri: Spezia e Verona eliminate ai rigori. Como a valanga a Sassuolo

PARMA-SPEZIA 6-5 (2-2) dcr
MARCATORI: 26' pt Britschgi, 44' pt Aurelio, 46' pt Pellegrino, 37' st Lapadula.
PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Troilo 5, Britschgi 6.5, Ndiaye 5.5; Delprato 5.5 (1' st Circati 5), Sorensen 6 (1' st Plicco 4.5), Ordonez 6, Estevez 5.5 (25' st Keita 6), Lovik 5.5; Pellegrino 7 (35' st Bernabé 6), Benedyczak 6.5 (28' st Cutrone 6.5). In panchina: Corvi, Rinaldi, Valeri, Trabucchi, D’Intino, Begic, Almqvist, Oristanio, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta 6. SPEZIA (3-5-2): Sarr 6.5; Onofri 5.5 (35' st Soleri 5), Jack 5.5, Cistana 5; Vignali 6.5 (25' st Candela 6), Comotto 6, Nagy 6, Cassata 5.5 (12' st Kouda 6.5), Aurelio 7 (25' st Beruatto 6); Artistico 5.5 (12' st Lapadula 6), Vlahovic 5.5. In panchina: Mascardi, Loria, Mateju, Hristov, Esposito, Lorenzelli, Di Serio. Allenatore: D’Angelo 6. ARBITRO: Mucera di Palermo 6. NOTE: pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni. Sequenza rigori: Soleri parato, Cutrone gol, Kouda gol, Ndiaye gol, Vlahovic gol, Bernabé gol, Lapadula alto, Circati parato, Jack gol, Ordonez gol. Ammoniti: Jack. Espulso: Plicco al 77' per rosso diretto. Angoli: 4-3 per il Parma. Recupero: 2'; 5'.
Dopo un avvio noioso è il debuttante svizzero Britschgi (classe 2006) che sblocca la partita al 28' con un tiro al volo di piatto dal limite sugli sviluppi di un corner. Digiuno interrotto per i crociati che non segnavano in gare ufficiali da più di 200 minuti. La replica degli ospiti tarda e il Parma sfiora il raddoppio con Benedyczak (di testa) ed Estevez (botta da 30 metri) ma Sarr è attento.
Al 44' la difesa emiliana si addormenta: Lovik perde palla, sul cross a mezz'altezza di Vignali sbuca Aurelio e batte Suzuki. Il pari dura due minuti, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, segna Pellegrino di testa. Ripresa a ritmi blandi, i liguri ci provano, il Parma amministra ma al 77' resta in dieci: rosso a Plicco per un’entrata su Candela. Cinque minuti più tardi altro black out difensivo: Comotto crossa a centro area, Troilo e Circati si perdono Lapadula che insacca con un sinistro a fil di palo. Si va ai rigori: tra i crociati sbaglia solo Circati, Suzukivipnotizza Soleri, Lapadula calcia alto, Ordonez trasforma il 6-5 finale
Verona-Venezia 4-5 (0-0) dcr
VERONA (4-3-1-2): Perilli 7; Cham 6, Ebosse 6, Slotsager 6 (46' st Kurti sv), Bella-Kotchap 6; Yellu 6 (46' st Orban sv), Al Musrati 6, Niasse 6.5 (35' st De Battisti sv); Kastanos 6; Ajayi 5.5 (14' st Vermesan 6), Sarr 5.5 (35' st Giovane sv). In panchina: Montipò, Castagnini, Belghali, Nelsson, Feola, Pavanati, Szimionas, Akale, Monticelli. Allenatore: Zanetti 5.5. VENEZIA (3-5-2): Plizzari 7; Schingtienne 6, Venturi 6 (20' st Svoboda 6), Sverko 6 (1' st Sidibé 6); Haps 6 (1' st Sagrado 7), Perez 6 (11' st Hainaut 6), Bohinen 6, Lella 6, Compagnon 6.5; Casas 5.5 (39' st Yeboah sv), Fila 5.5. In panchina: Stankovic, Grandi, Korac, Busio, Doumbia, Bjarkason, Pietrelli, Adorante. Allenatore: Stroppa 6.5. ARBITRO: Calvazara di Varese 6. Sequenza rigori: Kastanos (gol), Fila (gol), Ebosse (parato), Yeboah (gol), Al Musrati (gol), Svoboda (gol), Giovane (gol), Bohinen (gol), Orban (gol), Lella (gol). NOTE: serata con pioggia e grandine, terreno in buone condizioni. Al 2' st partita sospesa per diciassette minuti a causa del maltempo. Ammoniti: Niasse, Ebosse, Lella, Zanetti, Compagnon, Casas. Angoli: 6-5 per il Venezia. Recupero: 1'; 5'.
Como-Sassuolo 3-0
MARCATORI: 2' e 41' pt Rodriguez, 25' pt Douvikas.
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Posch 6.5 (1' st Vojvoda 6), Kempf 6, Goldaniga 6, Moreno 6.5; Caqueret 7, Da Cunha 6.5; Addai 6.5 (32' st Bonsignori Goggi sv), Baturina 6.5 (39' st Cerri sv), Rodriguez 8 (1' st Kuhn 6); Douvikas 7.5 (1' st Morata 6). In panchina: Vigorito, Cavlina, Valle, Ramon, Smolcic, Carlos, Roberto, Paz, Perrone, Papaccioli. Allenatore: Fabregas 7.5. SASSUOLO (4-3-3): Turati 5.5; Coulibaly 5.5, Romagna 5.5, Candé 5, Pieragnolo 5 (24' st Walukiewicz 6); Iannoni 5, Boloca 5.5, Lipani 5.5 (35' st Skjellerup sv); Volpato 5.5 (24' st Thorstvedt 6), Cheddira 5 (24' st Moro 6), Fadera 5.5 (24' st Pierini 6). In panchina: Satalino, Zacchi, Doig, Odenthal, Muharemovic, Vranckx, Koné. Allenatore: Grosso 5. ARBITRO: Turrini di Firenze 6. NOTE: pioggia leggera, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Baturina, Candé, Pieragnolo. Angoli: 6-5 per il Como. Recupero: 1'; 3'.
Bastano infatti 90 secondi al Como per passare in vantaggio, quando Douvikas approfitta di un errore di Pieragnolo per Dervire Jesus Rodriguez che col destro batte Turati e porta avanti i lariani. Gli uomini di Fabregas sfiorano il raddoppio con una conclusione dal limite di Posch alzata in corner da Turati. Ci pensa poco dopo Douvikas a trovare il 2-0, grazie a un preciso colpo di testa su punizione calciata dalla trequarti da Baturina. La reazione del Sassuolo non arriva, anzi i neroverdi agevolano ancora il Como con l’ennesimo errore in costruzione. Iannoni infatti al limite della propria area si fa rubare il pallone da Caqueret, imbucata per Jesus Rodriguez che tutto solo batte Turati per firmare la doppietta personale e il 3-0 per i lariani, un gol che chiude definitivamente i conti già prima dell’intervallo.
Nella ripresa Fabregas comunque non si accontenta, tanto da mandare in campo Morata nonostante il vantaggio. Lo spagnolo si guadagna subito un rigore dopo un’ingenuità di Turati, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco. Il Sassuolo prova a farsi vedere dalle parti dell’area avversaria, con Butez chiamato a rispondere su una conclusione velenosa di Boloca. È uno dei pochissimi lampi della squadra di Grosso, che incappa nella seconda sconfitta di fila dopo il ko con l’Inter in campionato. Continua invece la corsa in Coppa Italia per il Como, che agli ottavi troverà la Fiorentina, in una sfida che si giocherà al Franchi di Firenze il prossimo dicembre.
