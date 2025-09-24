Coppa Italia, Parma e Venezia passo in avanti da... 11 metri: Spezia e Verona eliminate ai rigori. Como a valanga a Sassuolo

Cuesta (allenatore del Parma)

PARMA-SPEZIA 6-5 (2-2) dcr MARCATORI: 26' pt Britschgi, 44' pt Aurelio, 46' pt Pellegrino, 37' st Lapadula. PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Troilo 5, Britschgi 6.5, Ndiaye 5.5; Delprato 5.5 (1' st Circati 5), Sorensen 6 (1' st Plicco 4.5), Ordonez 6, Estevez 5.5 (25' st Keita 6), Lovik 5.5; Pellegrino 7 (35' st Bernabé 6), Benedyczak 6.5 (28' st Cutrone 6.5). In panchina: Corvi, Rinaldi, Valeri, Trabucchi, D’Intino, Begic, Almqvist, Oristanio, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta 6. SPEZIA (3-5-2): Sarr 6.5; Onofri 5.5 (35' st Soleri 5), Jack 5.5, Cistana 5; Vignali 6.5 (25' st Candela 6), Comotto 6, Nagy 6, Cassata 5.5 (12' st Kouda 6.5), Aurelio 7 (25' st Beruatto 6); Artistico 5.5 (12' st Lapadula 6), Vlahovic 5.5. In panchina: Mascardi, Loria, Mateju, Hristov, Esposito, Lorenzelli, Di Serio. Allenatore: D’Angelo 6. ARBITRO: Mucera di Palermo 6. NOTE: pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni. Sequenza rigori: Soleri parato, Cutrone gol, Kouda gol, Ndiaye gol, Vlahovic gol, Bernabé gol, Lapadula alto, Circati parato, Jack gol, Ordonez gol. Ammoniti: Jack. Espulso: Plicco al 77' per rosso diretto. Angoli: 4-3 per il Parma. Recupero: 2'; 5'.

Il Parma batte lo Spezia 6-5 dopo i calci di rigore e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia: a dicembre sarà derby contro i campioni in carica del Bologna.Vittoria con tanta sofferenza nella ripresa: ducali due volte avanti con Britschgi e Pellegrino (capocannoniere di coppa, 3 gol) ma raggiunti da Aurelio e Lapadula. Ai rigori decisivi gli errori di Soleri e dello stesso Lapadula.Nel primo tempo sciopero del tifo nella curva di casa contro la scelta dell’orario di gara ("alle 17 noi lavoriamo» lo striscione dei Boys), turnover limitato per Cuesta: in campo Troilo e Britschgi, entrambi alla prima assoluta in Italia, davanti si rivede Benedyczak. Anche D’Angelo cambia: ben otto undicesimi rispetto all’ultima di campionato persa con la Juve Stabia.