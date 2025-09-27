Il Como imbrigliato dalla Cremonese: Baschirotto risponde al solito Nico Paz

La Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia. I ragazzi di Davide Nicola, infatti, impongono il pareggio per 1-1 al Como, nel match valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026: al vantaggio di Nico Paz risponde la rete di Federico Baschirotto. Dopo un’inziale fase di studio, all’8' Bonazzoli vede Butez fuori dai pali e tenta un clamoroso gol dalla lunghissima distanza, ma il portiere arretra e sventa la minaccia. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e dieci minuti più tardi arriva al tiro con Kuhn, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Al 21' ci prova Sergi Roberto che però, dopo essere stato murato da Bianchetti, accusa un problema muscolare: l’ex Barcellona è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Da Cunha. Dopo l’interruzione il Como torna a spingere con maggiore decisione, tant'è che al 32' trova la rete del vantaggio con il solito Nico Paz: l’argentino riceve palla da Jesus Rodriguez, abile nel superare Terracciano, e deposita agevolmente la palla in fondo al sacco. Rodriguez si conferma tra i più attivi e al 37' prova ad approfittare di un errore di Terracciano, ma Silvestri riesce a salvare i suoi sulla conclusione dell’ex Betis. Al termine dei due minuti di recupero si va a riposo sul parziale di 1-0.