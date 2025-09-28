Boranga infinito: a 82 anni torna in porta con la Trevana

Lamberto Boranga è tornato oggi in campo nel campionato umbro di Prima categoria, difendendo i pali della Trevana nella gara contro la Vis Foligno. Il portierone, che compirà 83 anni il prossimo 30 ottobre, è rimasto in campo per 50 minuti, subendo quattro reti. "E' stata una giornata fantastica, perché sono tornato in campo dove avevo iniziato la carriera molto decenni fa - ha detto - e dispiace aver subìto quattro reti, perché il mio spirito competitivo è rimasto immutato come quando ero un ragazzino, sia nel calcio che nell’atletica. Ringrazio chi mi ha permesso tutto questo e certamente la Trevana è una squadra che in questo inizio di stagione sta avendo qualche difficoltà, ma certamente ha i mezzi e le competenze per poter risalire. Se è stata l’ultima mia partita da calciatore? Credo di sì, ma che dire, mi sento ancora un ragazzino...". Disputata di fronte ad alcune centinaia di persone, la gara era valevole per il girone C di Prima categoria umbra, che verrà ricordata come la partita dell’ennesimo debutto tra i pali di Lamberto Boranga, classe 1942. Medico sportivo nella vita di tutti i giorni ancora in piena attività, l’ex portiere di Perugia, Cesena, Fiorentina (club col quale ha esordito in serie A nella stagione 1966/67), Parma, Reggiana e di tante altre è sceso in campo da titolare.