Riscatto Sassuolo, Udinese ko con due rigori revocati

Il Sassuolo ritrova la vittoria contro una Udinese che incassa altre tre reti dopo il ko in casa contro il Milan. Cercava il riscatto anche la squadra di Grosso. E lo ha fatto mettendo subito le cose in chiaro con il doppio vantaggio appena dopo 12 minuti di gioco (reti di Laurientè e Konè), subendo in avvio di ripresa il ritorno dell’Udinese, mettendo poi al sicuro il risultato nel finale con il gol del giovane Iannoni.

L’Udinese ha ben poco da recriminare, anche i due rigori prima assegnati da Perenzoni (infelice la sua direzione arbitrale) poi revocati dal controllo al monitor, non rappresentano un motivo a cui attaccarsi per giustificare la resa. Avvio brillante di gara. Prima la doppia occasione per l'Udinese, poi subito dopo il vantaggio del Sassuolo. Al 6' Zaniolo, alla sua prima da titolare con i friulani, dalla distanza impegna Muric che si salva in angolo.