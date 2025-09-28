Riscatto Sassuolo, Udinese ko con due rigori revocati

Il Sassuolo ritrova la vittoria contro una Udinese che incassa altre tre reti dopo il ko in casa contro il Milan. Cercava il riscatto anche la squadra di Grosso. E lo ha fatto mettendo subito le cose in chiaro con il doppio vantaggio appena dopo 12 minuti di gioco (reti di Laurientè e Konè), subendo in avvio di ripresa il ritorno dell’Udinese, mettendo poi al sicuro il risultato nel finale con il gol del giovane Iannoni.
L’Udinese ha ben poco da recriminare, anche i due rigori prima assegnati da Perenzoni (infelice la sua direzione arbitrale) poi revocati dal controllo al monitor, non rappresentano un motivo a cui attaccarsi per giustificare la resa. Avvio brillante di gara. Prima la doppia occasione per l'Udinese, poi subito dopo il vantaggio del Sassuolo. Al 6' Zaniolo, alla sua prima da titolare con i friulani, dalla distanza impegna Muric che si salva in angolo.
Al 7' Kristensen si mangia il gol, impreciso il suo colpo di testa a due passi dalla porta sull'angolo calciato da Zaniolo. Reagisce il Sassuolo all’8': torre di Pinamonti, apertura di Berardi sulla sinistra per Laurientè che di prima intenzione, con un diagonale millimetrico supera Sava. Il Sassuolo non si accontenta e al 12' trova il raddoppio. Azione che si sviluppa sulla sinistra, Laurientè serve Konè che indovina l’angolo giusto e firma la sua prima rete in Italia.
L’Udinese potrebbe rientrare in partita, ma il rigore assegnato da Perenzoni viene revocato dopo il controllo al video. Infatti, al 25', secondo l’arbitro, Zaniolo anticipa Laurientè e subisce fallo dal francese. Rivista al monitor l’azione, Perenzoni assegna la punizione al Sassuolo per fallo dello stesso Zaniolo. Al 39' altro rigore per l’Udinese di nuovo revocato. Perenzoni indica il dischetto giudicando falloso l'intervento di Walukiewicz su Solet. Richiamato ancora dalla sala Var, l’arbitro annulla il rigore: il fallo non c'è. Inizio ripresa nel segno dell’Udinese che riapre il match. Prima brivido per Muric al 9' sul sinistro di Davis, il quale un minuto dopo centra il bersaglio. Sulla respinta del portiere di casa, Davis si avventa sul pallone e segna a porta vuota.
Scatenato Davis che al 21' da posizione defilata non inquadra la porta. Il Sassuolo mette a serio rischio il vantaggio minimo. Esce Zanoli, ma i cambi premiano soprattutto il Sassuolo che aumenta il vantaggio grazie all’assist di Fadera per Iannoni, appena entrato, che di testa evidenzia la difficoltà difensive degli ospiti. Udinese a terra, Sassuolo che può festeggiare una vittoria molto preziosa, la seconda stagionale.
