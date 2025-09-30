San Siro, via libera alla vendita: lo stadio verso la demolizione dopo le Olimpiadi. La palla passa a Inter e Milan

Milano dice sì alla vendita di San Siro. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. I voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum; i no sono stati invece 20, nessun consigliere si è astenuto. Il tempo di ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che lo storico impianto, a cent'anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto per lasciare il posto ad un altro, più moderno e funzionale, in tempo per gli Europei di calcio del 2032.

«Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova, e siamo solo all’inizio», afferma al termine della seduta di quasi 12 ore la vicesindaca Anna Scavuzzo, che parla di «soddisfazione rispetto alla prospettiva di trasformare l’area di San Siro, su cui c'era preoccupazione per un futuro incerto». Rimanda invece i commenti alle prossime ore il sindaco, Giuseppe Sala, rimasto in Aula per tutta la seduta. «In 'salesè», il gergo del Consiglio comunale, «mi ha detto 'sono contentò», rivela Scavuzzo, auspicando ora che «la maggioranza non perda i pezzi, anche se il passaggio è stato di forte frizione».