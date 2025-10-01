Reggio Calabria celebra Charlie Recalcati, icona della Viola e del basket italiano

A fare gli onori di casa il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha ricordato la “stagione d’oro” dello sport cittadino: «La Viola di Recalcati è stata ed è un patrimonio collettivo che preserveremo e ricorderemo all’interno del PalaCalafiore. Quelle stagioni non furono solo sport, ma momenti di vita sociale che univano famiglie e comunità. Recalcati ha creato un legame indissolubile con la nostra città e continueremo a custodirne la memoria».

Accanto a Recalcati, anche Sasha Volkov – tra i protagonisti di quell’epoca e oggi ricordato con una targa per i suoi meriti sportivi – e l’attuale presidente della Viola, Carmelo Laganà, insieme a numerose figure storiche del basket reggino.

Al tecnico lombardo, che guidò la squadra negli anni d’oro del basket reggino , è stata consegnata una pergamena celebrativa con la motivazione di “ambasciatore sportivo” e di uomo capace di trasformare una realtà ambiziosa in una squadra capace di scrivere pagine indimenticabili della pallacanestro italiana.

Una mattinata di emozioni e memoria sportiva quella vissuta oggi al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Charlie Recalcati , storico allenatore della Viola Reggio Calabria e leggenda del basket italiano.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato che nel nuovo PalaCalafiore sarà allestito un percorso dedicato alla storia della Viola e delle altre realtà sportive cittadine, “perché quella è la storia della nostra comunità, che non dimentica e sa ringraziare”.

Non sono mancati momenti di commozione. Recalcati ha sottolineato come Reggio Calabria sia ormai parte integrante della sua vita: «Io sono milanese, adottato da Cantù, ma Reggio è famiglia, è casa». Volkov, dal canto suo, ha definito quello reggino “il migliore pubblico mai conosciuto” nella sua lunga carriera internazionale, che lo ha portato anche in NBA.

Presente anche il consigliere delegato allo sport Gianni Latella, che ha ribadito il valore dello sport come veicolo di promozione del territorio: «La Viola ha dato un’immagine positiva alla città in anni difficili, portando i giovani al palazzetto e avvicinandoli alla pratica sportiva».