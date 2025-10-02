Europa League, al Bologna non basta il solito Orsolini: felsinei bloccati sul pari dal Friburgo

Bologna - Friburgo 1-1

Marcatori: 29' pt Orsolini, 12' st Adamu (rig)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5.5, Vitik 6, Lucumí 6, Lykogiannis 6 (21' st Miranda 5.5); Freuler 5.5, Ferguson 5.5 (48'st Fabbian sv); Orsolini 7 (21' st Bernardeschi 5.5), Odgaard 6.5, Cambiaghi 6 (32' st Rowe sv); Castro 5.5 (21' st Dallinga 6). In panchina: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. Allenatore: Italiano 6

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu 5; Treu 5.5, Ginter 6, Lienhart 6, Makengo 6.5 (35' st Gunter sv); Eggestein 6.5, Osterhage 6; Beste 6 (30' st Dinkci sv), Manzambi 6.5 (35' st Höler sv), Grifo 5 (1' st Scherhant 7); Adamu 7 (43' st Matanovic sv). In panchina: Muller, Huth, Jung, Holer, Suzuki, Rosenfelder, Ogbus. Allenatore: Schuster 6

Arbitro: Minakovic (Serbia) 6

Note: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Makengo, Skorupski, Holm, Lienhart. Angoli 2-8. Recupero 1' pt, 5' st.

Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Friburgo. Al momentaneo vantaggio di Orsolini nel primo tempo risponde un rigore di Adamu nella ripresa, per un pareggio sostanzialmente giusto. La prima vera occasione è per gli ospiti e arriva al 23'. Manzambi viene smarcato in area da uno schema da corner ben riuscito ed è Castro a salvare i suoi, fermando sulla linea di porta la conclusione a botta sicura dell’avversario. I rossoblù si rendono pericolosi al 29' e vanno subito a segno. Odgaard mette una palla a rimorchio dalla sinistra, Cambiaghi gira in porta con il sinistro trovando una respinta corta di Atubolu, sulla quale si avventa Orsolini che mette dentro a porta quasi vuota. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Nella ripresa, a bussare per primi sono i tedeschi quando Adamu smarca il neo entrato Scherhant che va al tiro con il mancino, ma Skorupski respinge. Dal corner successivo, il portiere polacco compie un miracolo fermando di puro istinto una conclusione ravvicinata di Lienhart. Sulla stessa azione, però, Castro commette un fallo di mano che, dopo la revisione al Var, viene sanzionato dall’arbitro con un calcio di rigore.