Il Sassuolo fa festa a Verona, decide Pinamonti

Un rigore in due tempi di Pinamonti consegna i primi punti in trasferta al Sassuolo e apre la crisi del Verona . Veneti che costruiscono tanto ma concretizzano nulla mentre il Sassuolo con il minimo sforzo trova tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Nel Sassuolo non c'è Berardi, convocato ma con problema al ginocchio in pre partita, al suo posto gioca Volpato che al Verona ha realizzato la sua prima rete in serie A con la maglia della Roma. Sul fronte opposto Zanetti sceglie Gagliardini, Akpa Akpro va in panchina. E l'altro ballottaggio, in difesa, lo vince Frese, il rientrante Valentini si accomoda tra i panchinari.

Rete : 25' st Pinamonti Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (30' st Niasse), Gagliardini (15' st Akpa Akpro), Bernede (30' st Sarr), Bradaric (39' st Kastanos); Giovane (39' st Mosquera), Orban. (34 Perilli, 76 Castagnini, 4 Yellu, 6 Valentini, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 37 Bella-Kotchap, 70 Cham, 72 Ajayi). All.: Zanetti Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné (36' st Iannoni), Matic, Vranckx (13' st Thorstvedt); Volpato (13' st Fadera), Pinamonti (41' st Cheddira), Laurienté (13'st Pierini). (12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 11 Boloca, 14 Skjellerup, 19 Romagna, 24 Moro, 25 Coulibaly, 26 Odenthal, 35 Lipani). All.: Grosso Arbitro : Forneau di Roma Note : Recuperi: 3' e 6'. Angoli: 4-2 per il Verona Ammoniti: Grosso e Cheddira per proteste, Serdar e Belghali per gioco falloso, Pierini e Muric per comportamento non regolamentare.

Partita bella, vivace, ritmi altissimi. Il Sassuolo ha una buona opportunità con una discesa sulla sinistra di Doig ma prima Frese e poi Nelsson murano i tentativi di Pinamonti e Volpato, quindi Muric compie un miracolo sulla conclusione di Serdar. Forneau vede un tocco di mano di Volpato e assegna il penalty che, giustamente, il Var toglie per un precedente fallo di Nunez su Muric. Il Verona lavora benissimo con le catene laterali, aggredisce alto il Sassuolo che fatica a ripartire e mettere in azione i suoi attaccanti. E’ la squadra di casa che continua a fare la partita ma nonostante i tanti sforzi e qualche tentativo la rete proprio non arriva con il Sassuolo che replica con una palla inattiva, punizione di Laurentiè, deviata in angolo da Montipò.

Ripresa che non vede stravolgimenti tattici, il Verona cerca sempre di fare la partita, costringe il Sassuolo alla difensiva e a ripartire in contropiede. In un’azione di rimessa Nelsson commette fallo su Thorsvedt, l’arbitro indica il dischetto ma ancora una volta il Var corregge Forneau che decreta una punizione dal limite che non porta nulla al Sassuolo. Ma con i cambi Grosso sembra aver girato l’inerzia della gara, l’Hellas è meno pressante, il Sassuolo esce con qualche azione più pulita. Il rigore del vantaggio emiliano non è causale. Su una palla vagante in area veneta, Serdar con troppa foga entra su Fadera e questa volta Forneau non viene corretto dal Var. Pinamonti calcia centrale, Montipò respinge ma proprio sui piedi dell’attaccante che controlla e lo supera. Il Verona accusa il colpo e prova a riorganizzarsi soprattutto con le scelte di Zanetti che disegna un Hellas a tre punte con l’inserimento di Sarr. Muric è attento prima sulla girata di Orban, poi sul colpo di testa di Akpa Akpro. Il Sassuolo regge l’assalto finale e porta a casa una preziosa vittoria.