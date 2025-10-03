Manifestanti pro-Palestina a Coverciano: “Non giocate Italia-Israele”

Ha raggiunto il Centro tecnico della Figc a Coverciano il corteo di Firenze in solidarietà con la Palestina e per lo sciopero Usb. Gran parte dei manifestanti non si sono fermati a Campo di Marte, dove era prevista la fine del percorso ed hanno proseguito fino a ridosso dell’impianto dove si allena la Nazionale. Sono pochi chilometri in più. «Ma come è possibile continuare a far giocare a Israele, che è uno stato criminale, questa partita di calcio, dopo due anni di genocidio?», ha detto una ragazza dei Giovani palestinesi in riferimento alla partita valida per le qualificazioni mondiali in programma martedì 14 ottobre.

«Se non torneranno indietro», è stato detto dai manifestanti rispetto alle decisioni della Fifa che al momento non ha escluso Israele dalle competizioni, «saremo tutti a Udine perché» quella partita «non si deve giocare». Il corteo si è concluso con un’esibizione della banda di strada dei Fiati sprecati.