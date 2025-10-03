Ricordando Franco Scoglio, Niki Patti: "La bugia sui premi e battemmo la Roma"

«Conobbi Franco nel 1984. Da quel giorno diventammo grandi amici». Niki Patti appartiene a quella ristretta cerchia di grandi amici del Professore. «Quando lui tornò a Messina nell’estate dell’84 – dice l’imprenditore del tessile – io iniziai il biennio da main sponsor dell’Acr con la mia azienda (Mantex, sulle maglie Italvest, ndr). Con lui nacque subito qualcosa di speciale». Il libro dei ricordi si apre magicamente: «Agosto 1985, la notte che precede la mitica sfida di Coppa con la Roma. Da giorni la squadra trattava i premi partita con Massimino: lo spogliatoio, in previsione di un pienone al “Celeste”, aveva chiesto una percentuale sull’incasso ma il presidente non ne voleva sapere. Il clima di tensione fu tale che la squadra nel ritiro di Monforte minacciò anche di non scendere in campo. Erano le due di notte e con Scoglio, presente anche Mino Licordari, ci inventammo che il presidente aveva deliberato i premi in caso di vittoria. Bellopede avvisò la squadra, la tensione sparì e l’indomani fu scritta una pagina di storia». O quando una domenica mattina Scoglio radunò la squadra alla lavagna. Ripassò gli schemi ma Schillaci ammise di non aver capito: «Totò, tu gioca come sai, e segna». E poi «la telefonata alle notte per urlarmi tutta la sua gioia: la sua Tunisia aveva battuto la Liberia. “Niki, abbiamo vinto a casa di Weah!”».

Anche l’amarezza per un’intitolazione dello stadio che non ha mai vissuto il suo giorno di gloria: «Con le varie amministrazioni il discorso non si è mai concretizzato. Manca un’insegna, ogni settore dovrebbe avere la denominazione “Stadio Franco Scoglio”. Sarebbe stato bello organizzare un torneo tra Messina, Genoa, Reggina e Tunisia, va reso onore a un uomo che ha lasciato il segno nel calcio messinese».