Vent’anni senza il "Professore": Franco Scoglio, genio ribelle del calcio italiano

Vent’anni fa se ne andava Franco Scoglio. A modo suo, parlando di calcio. Il ricordo migliore del grande Professore lo affidiamo a chi ne conosce vita e miracoli. Al figlio Tobias, innanzitutto, e poi ai più stretti collaboratori e giocatori che hanno condiviso un pezzo importante della sua vita.

«Un papà speciale»



«Papà è stato un orgoglio, una persona semplice – le parole del figlio Tobias – che credeva fortissimamente nelle sue idee, studiava ogni giorno per crescere e imparare nuove cose da mettere al servizio dei suoi giocatori. Era molto convinto delle sue tattiche innovative, dei suoi concetti difensivi ispirati al basket, delle famose palle inattive (inventate da lui), del pressing asfissiante (come lo chiamava lui) a tutto campo, della zona, quella sporca che lui per primo portò nel calcio. Del rombo misto e cosi via. Si fermava spesso a parlare con me la sera del suo mondo: Sonetti, Mazzone, Sacchi, Lippi, Liedholm gli allenatori che rispettava di più – conclude Tobias, papà di Franco junior –. Ammirava anche Zeman, Radice e Galeone, stop. Mi ha insegnato la vita e il calcio, sono orgoglioso di ciò che ha fatto e ha lasciato».

«La scaramanzia fatta uomo»

Franco Iacopino, storico segretario della Reggina, ha visto Franco agli albori della carriera: «Insegnava educazione fisica a Palmi, veniva a Reggio da responsabile del Nagc. Iniziò poi a seguire i ragazzi della Reggina, poi la Primavera, fece anche il ds, poi la panchina della prima squadra. Un professionista attento a ogni dettaglio ma anche molto scaramantico. Litigavamo sull’organizzazione delle trasferte: una volta in pullman, un’altra in treno, l’altra ancora in aereo: se si vinceva non voleva cambiare mezzo di trasporto, a costo di andare contro logica! E quando ci martellò tutta l’estate per l’acquisto di Coppola, un Primavera del Milan. Il club lo accontentò, lo schierò subito a Terni, la settimana dopo venne nel mio ufficio e mi disse che non voleva più vederlo nello spogliatoio!». Iacopino sentì Scoglio fino agli ultimi giorni: «Mi disse di preparare la valigia: voleva portare una cordata araba al Genoa e io sarei stato nel suo gruppo».

«Per lui giocai fino a 42 anni»

«Un fratello. Non ho altra parola per definire Scoglio». Franco Polizzo è stato l’ombra del Professore soprattutto nel quadriennio d’oro a Messina. «Con lui si instaurò un grande rapporto già a Gioia. Per lui giocai fino a 42 anni perché dovevamo andare in C2 e così fu, poi diventai il suo vice». Già, estate 1984, Massimino prende il Messina: «Franco mi chiamava ogni giorno, desideroso di tornare ad allenare l’Acr. Le voci arrivarono a Massimino che puntò con decisione su di lui: ci ritrovammo insieme e lì nacque il suo grande Messina». Tra gli aneddoti più simpatici un prepartita di C1 con il Catanzaro: «Quando arrivò il bus ospite e scese anche un prete, Franco cominciò a fare tutti gli scongiuri del caso. Fortuna che quella partita alla fine la vincemmo!».

«Amava le canzoni di Reitano»

Pino Scopelliti è stato un altro “fedelissimo” del Prof: «Siamo cresciuti insieme. Era furbo, Franco: a Reggio, sapendo che mio zio gestiva un’agenzia di informazione con Oreste Granillo, all’epoca presidente della Reggina, si legò a me fiutando che potevo essergli utile. Tra Gioia, Reggio e Messina ne abbiamo vissute tante insieme. Nei momenti di relax voleva che gli cantassi le canzoni di Mino Reitano. A tavola andava matto per il pesce, soprattutto per quelli che noi chiamiamo i “surici”. Non gradiva essere contraddetto: se qualcosa andava storto urlava “Santalamadonna” che era un suo cavallo di battaglia». Scopelliti è stato tra gli artefici dell’intitolazione di una via a due passi dal “Granillo”: «Franco lo meritava».

«Le sue idee nel calcio di oggi»

«Con Scoglio ho condiviso anni indimenticabili – il ricordo di Antonio Bellopede, il capitano silenzioso di quel Messina che faceva impazzire la città –, c’era un rapporto speciale tra lui e il sottoscritto. Cinque anni fantastici, ha portato idee innovative nel calcio che oggi molti allenatori applicano: il suo 3-5-2 ancora oggi va di moda. E poi ci ha formato come uomini e come calciatori. Aveva una stima incondizionata di me: per lui ero più di un capitano, uno del suo staff. Se voleva cambiare qualcosa chiedeva il mio parere. Per noi “bastardi” è stato più di un mister».

«Meglio un cavallo zoppo...»

Per cinque anni il numero 10 del Professore è stato un fantasista di Potenza che avrebbe meritato tanti anni in Serie A. «Eppure il mio rapporto con Scoglio – dice Peppe Catalano – nacque malissimo: ad Agrigento mi mise fuori squadra perché temeva che guidassi una fronda contro di lui. Chiamava ogni giorno il dottore Ricciardi e gli diceva: “Qui c’è un giocatore fortissimo, ma mi rema contro”. La gente insorse contro la sua decisione e dopo 15 giorni mi reintegrò. A Messina mi faceva giocare anche se ero infortunato: “Meglio un cavallo zoppo che un asino sano”, diceva. Un grande, il Professore: ho il rimpianto di non averlo seguito anche al Genoa».