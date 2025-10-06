Arbitri Us Acli-iMARCOs, al via la nuova stagione: raduno precampionato tra formazione, entusiasmo e spirito di squadra

Giornata intensa ed emozionante quella vissuta dagli arbitri e commissari in occasione del raduno precampionato degli arbitri Us Acli-iMARCOs, che ha segnato l’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva.
All’appuntamento hanno preso parte sia i componenti storici del gruppo arbitrale sia le nuove leve, pronte ad affacciarsi con entusiasmo e senso di responsabilità nel mondo del calcio – novità di quest’anno – e del futsal.
L’incontro, interamente dedicato all’aggiornamento tecnico e regolamentare, è stato arricchito dalla presenza e dalla preziosa relazione dell’Osservatore Nazionale CON5 AIA, Franco Serrago, che ha offerto spunti di grande valore, condividendo la sua esperienza maturata ai più alti livelli arbitrali.
Durante il raduno è stata inoltre presentata e consegnata la nuova divisa ufficiale per gli arbitri, simbolo di identità, appartenenza e professionalità.
Matteo Soliberto
La giornata si è articolata tra momenti di formazione e confronto, con una parte dedicata alla condivisione e al rafforzamento dello spirito di gruppo: dal pranzo conviviale alla consegna di attestati ad alcuni arbitri, in un clima di partecipazione e ironia.
Nel pomeriggio, spazio alla parte atletica e formativa sul campo, a completare un appuntamento che ha coniugato aggiornamento, entusiasmo e coesione. Un raduno che, ancora una volta, ha ribadito l’importanza del gioco di squadra anche fuori dal rettangolo di gara.
