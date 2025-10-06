Arbitri Us Acli-iMARCOs, al via la nuova stagione: raduno precampionato tra formazione, entusiasmo e spirito di squadra

Giornata intensa ed emozionante quella vissuta dagli arbitri e commissari in occasione del raduno precampionato degli arbitri Us Acli-iMARCOs, che ha segnato l’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva.

All’appuntamento hanno preso parte sia i componenti storici del gruppo arbitrale sia le nuove leve, pronte ad affacciarsi con entusiasmo e senso di responsabilità nel mondo del calcio – novità di quest’anno – e del futsal.

L’incontro, interamente dedicato all’aggiornamento tecnico e regolamentare, è stato arricchito dalla presenza e dalla preziosa relazione dell’Osservatore Nazionale CON5 AIA, Franco Serrago, che ha offerto spunti di grande valore, condividendo la sua esperienza maturata ai più alti livelli arbitrali.

Durante il raduno è stata inoltre presentata e consegnata la nuova divisa ufficiale per gli arbitri, simbolo di identità, appartenenza e professionalità.

Matteo Soliberto