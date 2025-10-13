Lesione al menisco per Bremer: il difensore della Juve sarà costretto ad operarsi

Lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: questo l’esito del consulto a cui è stato posto questa mattina a Lione Gleison Bremer. Nelle prossime ore, fa sapere la Juventus, il 28enne difensore brasiliano sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. L’ex Torino era tornato in campo questa estate dopo il lungo stop per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata lo scorso 2 ottobre durante la trasferta di Champions League contro il Lipsia.