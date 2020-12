Sandra Milo, foto sexy in copertina a 87 anni

Sandra Milo, foto sexy in copertina a 87 anni

LE FOTO

Sandra Milo, foto sexy in copertina a 87 anni

A 87 anni, la musa di Federico Fellini, sempre bionda come nei film che hanno fatto la storia del cinema italiano, ha deciso di posare coperta solo da un lenzuolo per la copertina di Flewid. E assicura: "Le foto non sono state ritoccate".