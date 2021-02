Golden globe: nomination per l'italiano "La vita davanti a sè"

"La vita davanti a sè" di Edoardo Ponti interpretato da Sophina Loren è fra i cinque film candidati a un Golden Globe come miglior film straniero. La pellicola italiana, tratta dal romanzo dello scrittore francese di origine lituana Romain Gary, dallo stesso titolo, concorre con altri quattro titoli: il danese "Another Round", il franco-guatemalteco "La llorona", l’americano "Minari", e il franco americano "Two of us". Fra i candidati alla miglior canzone originale, c'è quella che Laura Pausini interpreta nel film di Ponti, «Io sì».

© Riproduzione riservata