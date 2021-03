Lady Gaga è Patrizia Reggiani in “House of Gucci”. Prima foto ufficiale del film

Lady Gaga ha pubblicato su Instagram la prima foto scattata sul set di “House of Gucci”, nuovo film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995. La mandante fu l'ex moglie Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga). Per l'assassinio la donna fu condannata a 26 anni di carcere. Adam Driver, protagonista degli ultimi tre capitoli della saga di Star Wars, veste i panni della vittima. Al Pacino è il padre Aldo Gucci, Camille Cottin è Paola Franchi, ai tempi dell’omicidio nuova compagna di Maurizio (per la quale aveva lasciato Patrizia) Jared Leto il cugino Paolo e Jeremy Irons lo zio Rodolfo. Lady Gaga per entrare nella parte ha abbandonato il biondo platino per un bel castano brillante.

Oltre che a Roma, il film sarà girato tra Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, in Valle d'Aosta, e poi ancora a Firenze, Milano e sul lago di Como. Tratto dal romanzo 'The House of Gucci: a sensitional Story of murder, madness, glamour, and Greed', di Sara Gay Forden, racconta 30 anni della famiglia Gucci e della azienda divenuta uno dei marchi più importanti della moda internazionale.

Il film uscirà negli Stati Uniti il ​​24 novembre 2021 distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer.

Lady Gaga è tornata sul set dopo il ruolo di Ally Maine nel film del 2018, A Star is Born (E' nata una stella. Anche in quell'occasione abbandonò il suo biondo platino per il bruno. Il film ha vinto l'Oscar per la miglior canzone con il brano "Shallow"'.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

© Riproduzione riservata