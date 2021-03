Sharon Stone si vaccina e invita gli americani: "Venite anche voi, è stato facile"

Continua la campagna delle star di Hollywood che postano le loro foto mentre fanno il vaccino per sensibilizzare e incoraggiare gli americani. L’ultima in ordine di tempo a farlo è stata Sharon Stone. «Ho fatto la prima dose – ha scritto la 63enne star di Basic Instinct su Instagram – Venite anche voi da @coreresponse/Carbon Health (una Ong che si occupa delle operazioni vaccinali negli Usa, ndr). Prendere un appuntamento è stato facile».

Ad agosto dello scorso anno l'attrice aveva rivelato di averperso la nonna proprio a causa del virus. «Mia nonna – aveva spiegato – è morta di Covid. Mia sorella e suo marito stanno combattendo per la vita, e mia sorella non sta per niente bene». I due congiunti però, alla fine, si sono rimessi.

L’attrice è tornata alla ribalta delle cronache per la denuncia shock contenuta nella sua autobiografia, Il bello di vivere due volte. Nel libro in uscita il 30 marzo, l'attrice icona di Basic instinct rivela una serie di molestie sessuali subite sul set. In particolare l'attrice racconta un episodio: un produttore, di cui non rivela il nome, le chiese di fare sesso realmente sul set con il co-protagonista per rendere "più frizzante" la scena. "Questo produttore - scrive l'attrice, che ora ha 63 anni - mi portò nel suo ufficio e cominciò a camminare avanti e indietro, mentre mi spiegava perché avrei dovuto farmi l'attore sul serio in modo da creare la giusta chimica sullo schermo".

