David, Sophia Loren migliore attrice. A Zalone la miglior canzone: «Se lo sapevo venivo»

Emozioni per i David di Donatello 2021, la festa del cinema italiano che dopo l'edizione in lockdown dello scorso anno è tornata in presenza. Reduce dalla cerimonia degli Oscar Laura Pausini, candidata nella categoria miglior canzone originale per il brano del film con Sophia Loren La vita davanti a sé, ha aperto la cerimonia intonando la sua Io sì in una nuova versione dal Teatro dell'Opera di Roma totalmente vuoto. Niente premiazione però, il David alla miglior canzone è andato infatti a sorpresa a Checco Zalone con la sua Immigrato. "Se lo sapevo venivo - ha scherzato Luca Medici collegato da casa, poi ha chiamato la compagna - Mariangela! Qui dormono tutti, anche mio figlio. Non gliene frega niente" ha concluso con il suo solito umorismo.

Standing ovation, occhi lucidi e emozione al Delle Vittorie in diretta tv su Rai1 al galà dei David per il ricordo di Gigi Proietti affidato ad un suo allievo e amico Enrico Brignano.

Il David per la miglior regia è andato a Giorgio Diritti per Volevo nascondermi. "Grazie alla troupe favolosa e in particolare a Antonio Ligabue senza la quale non avrei potuto fare film, uomo ai margini della società per tanti ma uomo con grande volontà di esprimere se stessi. È come se questo grande artista fosse con noi e gli dedico questo premio". Emozionante il momento che ha visto salire sul palco la figlia di Mattia Torre, l'autore di Boris e La linea verticale morto nel luglio del 2019, che ha ritirato il riconoscimento per la sceneggiatura originale di Figli. "Buonasera a tutti - ha detto Emma - voglio fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c'è più. Dedico questo premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia madre che non si arrende mai e ringrazio le ostetriche che fanno nascere i bambini e ai medici che cercano di tenerli qua. Bravo papà".

Miglior attrice protagonista è Sophia Loren

Standing ovation per Sophia Loren, premiata a 86 anni per il suo ruolo in La vita davanti a sé del figlio Edoardo. «L'emozione è la stessa del primo David 60 anni fa è anche di più», ha detto Sophia Loren, David come migliore attrice protagonista,, ringraziando i produttori e tutta la troupe e «il protagonista con me, un bambino meraviglioso, magico, che si chiama ibrahima e ringrazio il mio regista, Edoardo. Il suo cuore e la sua sensibilità hanno dato vita e anima a questo film e al mio personaggio, anche per questo io a mio figlio sono veramente molto grata, è un uomo meraviglioso. Non so se questo sarà il mio ultimo film ma io ho ancora voglia di farne ancora, sempre più belli, io senza il cinema non posso vivere assolutamente!.

Miglior attrice non protagonista è Matilda De Angelis

Il premio per la miglior attrice non protagonista va a Matilda De Angelis per il suo ruolo in L'incredibile storia dell’Isola delle Rose. "Voi siete pazzi - ha detto emozionatissima l'attrice venticinquenne - In 15 secondi mi vengono in mente solo parolacce. Felicissima di questo premio che è un riscatto incredibile" e parte con i ringraziamenti. Carlo Conti certifica: "Questo è proprio il tuo anno". Dopo il bel film di Sydney Sibilia infatti l'attrice romagnola è stata protagonista della serie con Nicole Kidman e Hugh Grant The undoing e poi una delle presentatrici di Sanremo.

Miglior attore protagonista è Elio Germano

Il miglior attore protagonista è Elio Germano per il suo straordinario Antonio Ligabue in Volevo solo nascondermi. "Voglio condividerlo con gli splendidi colleghi questo premio - ha detto Germano - è quasi imbarazzante stare con loro qui e spero di esserlo ancora in futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato chi ho intervistato, chi mi ha insegnato a dipingere e scolpire, chi mi ha aiutato con l'accento, chi ha lavorato al trucco e parrucco. A tutti i lavoratori dello spettacolo, a tutti gli artisti, soprattutto a quelli dimenticati"

Miglior regista esordiente è Castellitto jr.

Pietro Castellitto è il miglior regista esordiente con il suo film già premiato a Venezia I predatori. "Grazie ai produttori per la fiducia istintiva, alla troupe che si meriterebbe di stare qui sul palco divido questo premio un pezzo ad ogni attore che ha fatto il film pezzo più. Ipremi fanno piacere e le sconfitte fanno creare un bacio a mamma e un abbraccio a papà".

