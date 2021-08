Anthony Hopkins ed il suo amore per l'Italia: "Sono italiano" e canta "Bella ciao"

Anthony Hopkins è sempre più innamorato dell'Italia. Durante il suo soggiorno in Toscana, l'attore fresco vincitore dell'Oscar per "The Father", ha postato sul suo profilo Instagram un divertente video che lo riprende con il suo consueto piglio mentre fa il bagno in piscina cantando sulle note di "Bella ciao" e poi urla "Sono italiano".

"Under the Tuscan sun. La bella Italia" scrive Anthony Hopkins su Instagram a commento del video condiviso in cui esprime ai suoi follower tutto il suo entusiasmo per la sua estate italiana.

L'attore si trova nel nostro Paese già da qualche tempo. Dopo non aver partecipato alla notte degli Oscar, preferendo restare nel suo Gallese, era stato pizzicato a Cortona: "Sono qui nella Bella Italia" aveva scritto lo scorso maggio sui social, mentre si mostrava durante una sessione fotografica per L’Uomo Vogue.

