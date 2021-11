Harry Potter e la Pietra Filosofale dopo 20 anni verrà proiettato nuovamente nei cinema a dicembre

Harry Potter e la Pietra Filosofale verrà proiettato nuovamente nei cinema di tutta Italia dal 9 al 12 dicembre. Accade in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale del film.

Sarà un modo per tornare a vivere la magia di una saga che ha fatto emozionare il pubblico di tutto il mondo e che ancora oggi continua a stupire ed accogliere generazioni di nuovi fan. E per celebrare la ricorrenza, il film sarà trasmesso martedì 16 novembre in prime time su Sky Cinema Family. Harry Potter è diventato oramai un fenomeno della cultura popolare, il film ha incantato milioni di persone tanto che oggi l'Harry Potter Fan Club ufficiale conta oltre 37 milioni di membri. In occasione di questo anniversario speciale, tanti saranno gli eventi e i lanci di nuovi prodotti e collezioni previsti in questi mesi.

