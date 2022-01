Gli Oscar 2022 avranno un presentatore, non accadeva dal 2018. E Glenn Weiss torna alla regia

La cerimonia degli Oscar avrà un presentatore nell’edizione 2022, cosa che non accadeva dal 2018. L’annuncio è dato dalla Abc, la rete che trasmette il gala ogni anno. Al momento però non si fanno nomi.

L’ultima volta che gli Oscar hanno avuto un conduttore è stato nel 2018, quando fu Jimmy Kimmel a divertire la platea di stelle hollywoodiane (come aveva fatto peraltro anche l’anno prima). L’anno successivo le cose andarono storte. l’Academy affidò il palco a Kevin Hart ma, dopo le polemiche legate ad alcune dichiarazioni di carattere omofobico passate dell’attore sui social, l’accordo saltò. L’Academy cercò di rimpiazzarlo ma non vi riuscì, decidendo alla fine che la cerimonia del 2019 si sarebbe svolta per la prima dal 1989 senza un ospite. Nessun presentatore neanche alle edizioni 2020 e 2021, quest’ultima la meno seguita dalla tv nella storia della famosa statuetta.

E intanto l'organizzazione comincia a prendere forma: Glenn Weiss, un veterano degli Academy Awards, tornerà per la settima volta a dirigere la serata teletrasmessa sulla Abc il 27 marzo. Lo ha annunciato il produttore della «notte delle stelle» Will Packer. Weiss ha vinto due Emmy Primetime come regista della cerimonia. Ha anche diretto 20 Tony Awards e vinto otto premi della Directors Guild per il suo lavoro con gli Oscar e i Tony. Variety anticipa anche che la serata si svolgerà al Dolby Theater dopo che l’anno scorso, a causa della pandemia, era andata in onda dalla Union Station nel centro di Los Angeles. Le nomination saranno annunciate l’8 febbraio.

