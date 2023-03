A Malta le riprese del "Gladiatore 2", nel cast anche Denzel Washington

Il regista Ridley Scott sarà a Malta il prossimo luglio per le riprese de "Il Gladiatore 2", il sequel della pellicola girata sull'isola 23 anni fa. Gli attori protagonisti saranno Paul Mescal, Denzel Washington e Barry Keoghan.

Le riprese del film dureranno tre mesi e la produzione sarà girata principalmente a Fort Ricasoli, la grande fortificazione a Kalkara, che è stata anche l’ambientazione principale del primo film. La Malta Films Commission era in trattative da due anni per le riprese del film a Malta. Le discussioni con la Paramount Pictures sono avvenute in contemporanea durante le trattative per il film Napoleon, che lo stesso regista ha girato a Malta nel corso del 2022.

© Riproduzione riservata