Cinema, morto l'attore Ivano Marescotti: aveva 77 anni

Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare l’attore e regista Ivano Marescotti. Era da qualche giorno ricoverato all’ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia. Settantasette anni, Marescotti lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente. . Era da qualche giorno ricoverato all’ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia. Settantasette anni, Marescotti lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel 2003 da un suo matrimonio precedente, che ha partecipato al 55º Zecchino d'Oro .

Nato a Villanova (comune di Bagnacavallo, nella Bassa Romagna), dopo il diploma conseguito al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna lavora per dieci anni all'ufficio urbanistica del comune di Ravenna. Progetta di iscriversi all'università, poi nel 1981 prende la decisione definitiva: si licenzia ed intraprende l'attività teatrale. Lavora fra gli altri con Leo de Berardinis , Mario Martone , Carlo Cecchi , Giampiero Solari , Giorgio Albertazzi , Marco Martinelli.

Gli esordi e i successi

L'esordio al cinema è datato 1989, con una piccola parte nel film La cintura . Nello stesso anno l'incontro con Silvio Soldini e la partecipazione al film L'aria serena dell'ovest lo convince a dedicarsi prevalentemente al cinema. Interpreta oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Anthony Minghella , Ridley Scott e Roberto Benigni ( Johnny Stecchino e Il mostro ), nonché Marco Risi , Pupi Avati , Sandro Baldoni , Maurizio Nichetti , Carlo Mazzacurati , Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer . La sua attività cinematografica gli frutta 6 candidature al Nastro d'argento , che vince nel 2004 per l'interpretazione nel cortometraggio Assicurazione sulla vita di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. Dal 1993 inizia un approfondito lavoro di recupero del romagnolo , tornando in teatro con i testi di Raffaello Baldini , per poi rileggere e riscrivere alla sua maniera grandi come Dante ( Dante, un patàca ispirato alla Divina Commedia ) e Ariosto ( Bagnacavàl , una contaminazione tra il basso romagnolo e l' Orlando Furioso ). Nel 1998 appare nel video di Ti lascio una parola Goodbye , canzone dell'album de I Nomadi Una storia da raccontare . Dal 2002 il Comune di Conselice gli assegna in gestione la programmazione del Teatro comunale dove, oltre a gestire un cartellone teatrale nazionale, progetta e produce i suoi spettacoli. Nel 2004 costituisce la Patàka S.r.l. con la quale gestisce le proprie proposte culturali. In King Arthur (2004), con Clive Owen , Keira Knightley e Ioan Gruffudd , interpreta il ruolo del vescovo Germano.

Tv, cinema e non solo

Nel 2006 è nel cast della fiction Rai Raccontami , nella quale interpreta un costruttore edile, Livio Sartori, che interpreterà anche nel secondo capitolo. Nel 2008 partecipa alla fiction I liceali per Mediaset nella parte del prof. Gualtiero Cavicchioli, e al film AlbaKiara nel ruolo del Commissario Guidotti. Nel 2009 partecipa al film Cado dalle nubi , nel quale ricopre il ruolo di un leghista padre della ragazza che ha una relazione con Checco Zalone , il quale interpreta invece un meridionale trasferitosi al nord. Col comico e cantante pugliese reciterà ancora nel film Che bella giornata, uscito nel 2011, interpretando la parte di un colonnello dei Carabinieri. Nel 2010 ha partecipato al cortometraggio Overbooking diretto da Michele Mortara. Nel 2011 incide, per le edizioni Zanichelli, i 100 canti della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nel 2014 si candida alle Elezioni europee con la Lista Tsipras . In piena campagna elettorale la Rai cancella, a sua insaputa, dalla quarta puntata in poi delle sei in totale, le scene di Una buona stagione in cui compariva. Per questa ragione fa causa alla Rai. Il 10 febbraio 2022, tramite un post sulla sua pagina Facebook, annuncia la decisione di ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al «Teatro Accademia Marescotti», la sua scuola di teatro con sede a Ravenna.

