Giuseppe Fiorello, ospite a “Da noi… a ruota libera”, presenta "I cacciatori del cielo" e "Stranizza d’amuri"

«Tra recensioni e critiche meravigliose qualcuno si è chiesto cosa centrassi con i gay. Questa cosa mi ha fatto pensare. Perché, in realtà, con l’umanità siamo tutti al centro, centriamo tutti con tutti, perché siamo esseri umani. Questa cosa mi ha colpito: non voglio essere specialista di qualcosa, ho sempre raccontato storie di cuore, di pancia. E, inoltre, ho raccontato anche la nascita di Arcigay, il movimento più grande per i diritti degli omosessuali, qualche mese dopo il delitto di Giarre, in Sicilia, la mia terra spesso accostata a quello stereotipo orribile che è la mafia”». Così Giuseppe Fiorello, ospite a “Da noi… a ruota libera” per presentare, il docu-film di Rai1 ‘I cacciatori del cielo’ e il film ‘Stranizza d’amuri’ che lo vede per la prima volta alla regia.

