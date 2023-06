Migranti, ong tedesca "disobbedisce": approda a Lampedusa anziché a Trapani

La ong tedesca Mare-Go, che durante la notte scorsa ha sbarcato 37 migranti a Lampedusa, ha disubbidito alle autorità italiane: le era stato assegnato il porto di Trapani, ma ha attraccato invece a Lampedusa. Lo ha riferito la stessa organizzazione. «E' stato assegnato il porto di Trapani, a un minimo di 32 ore di distanza. Abbiamo comunicato alle autorità che Mare Go non è attrezzata per curare le persone soccorse per quel periodo di tempo e che il nostro equipaggio è stato in mare aperto per diversi giorni effettuando diverse operazioni di soccorso e quindi è irragionevole continuare così tante ore di navigazione per quanto riguarda il benessere delle persone soccorse e del nostro equipaggio. Ecco perché abbiamo deciso di dirigerci invece verso Lampedusa. La Capitaneria e la Guardia di finanza - hanno aggiunto dalla ong - sono state informate del fatto, in assenza di altra possibilità di raggiungere un Pos in sicurezza».

© Riproduzione riservata