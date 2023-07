Weekend al cinema, domani scocca l'ora di Barbie

Dei cinque film in uscita da domani è certamente un’opera legata a un personaggio di popolarità universale come Barbie che monopolizzerà l’attenzione nonostante lo sciopero degli attori impedisca alla produzione di dispiegare tutte le potenzialità legate al cast. Intanto sono già in sala la commedia di Davide Minnella Cattiva coscienza con Filippo Scicchitano e Francesco Scianna, nonché l’horror La maledizione della Queen Mary di Gary Shore che sovrappone una storia di fantasmi malefici al leggendario transatlantico inglese in mare dal 1938.

Da domani:

- Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, Helen Mirren. Sceneggiatura di Noah Baumbach, supercast in stile Hollywood, campagna marketing mondiale tutta in rosa e un’idea rivoluzionaria approvata dalla celebre fabbrica di giocattoli che ha portato ovunque la bambola bionda. Nel paese dell’eterna armonia di Barbie Land, è proprio Barbie ad essere messa alla porta perché non «perfetta» come vuole il Ceo della Mattel. Costretta ad affrontare la vita reale e i molti Ken che abitano dentro e fuori Barbie Land, la bionda creatura iconica stravolgerà le regole e le aspettative. In fondo tutti, bambini e bambine, abbiamo giocato con Barbie e Ken anche se magari, da adulti, non osiamo confessarlo…

- Il mistero del profumo verde di Nicolas Pariser con Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlain, Rüdiger Vogler, Léonie Simaga, Arieh Worthalter, Jenna Thiam, Alexandre Steiger, Lucie Gallo, Thomas Chabrol, Pascal Reneric, Chloé Astor, Xavier de Guillebon, Christophe Odent, Simon Guélat. Commedia gialla in puro (e voluto) stile hitchcockiano mette al centro la morte sospetta di un attore in palcoscenico e le peripezie del suo migliore amico, Martin, che deve scoprire la verità essendo sospettato dalla polizia. Sulle tracce di un’organizzazione segreta che ha ordito il delitto e con il solo aiuto di una bizzarra fumettista, Martin si imbarca in una vera avventura in tutta Europa.

- Il supplente di Diego Lerman con Juan Minujín, Alfredo Castro, Bárbara Lennie, Renata Lerman, Rita Cortese, Belen Enguidanos, María Merlino. Uno dei maggiori registi argentini mette in scena la crescita interiore di Lucio, professore di letteratura che sogno di avere successo come scrittore ma deve fare i conti con una separazione e una figlia adolescente. Finché suo padre, detto Il Cileno e impegnato in attività sociali gli chiede di venire a insegnare in una scuola di quartiere. Lucio «il supplente» scoprirà un’altra realtà e per i suoi alunni si batterà come per la sua stessa vita.

- Piggy di Carlota Pereda con Carmen Machi, Laura Galán, Claudia Salas, Pilar Castro, Fred Tatien, Camille Aguilar, José Pastor, Mabel del Pozo, Stéphanie Magnin, Irene Ferreiro, Julián Valcárcel, Fernando Delgado-Hierro, Chema del Barco. Storia di bullismo al femminile che con grande coraggio e abilità nell’uso dei generi la giovane regista al debutto fa ruotare intorno alle vicende di Sara, vittima delle angherie di tre ragazze perché sovrappeso. Anche in casa la ragazza non trova sostegno finché un giorno in piscina viene aggredita ancora e si manifesta un misterioso personaggio. Quando le tre vengono rapite e rinchiuse in un furgone dopo una severa punizione, Sara dovrà decidere se coprire lo sconosciuto «vendicatore» o difendere la verità contro se stessa.

- Avanzers: Super Heroes di Cosimo Bosco con Maurizio Mattioli, Ciro Villano, Francesca Ceci, Giancarlo Del Diavolo, Davide Marotta, Walter Lippa, Marco Esposito, Maurizio Siano, Jessica Botti, Anna D’Auria, Francesco Gori, Simone Lucia, Raffaele De Vita, Flavio Sly, Giuseppe Guastaferro. Scoperta parodia dei film americani con supereroi e una trama che li ricalca in chiave ironica: il distruttore dei mondi, Gaetanos, guida il suo esercito alla conquista dell’universo impossessandosi della Pietra del potere. La disfatta è imminente visto che nessun governo riesce a contrastarlo finché non si decide di far ricorso... agli italiani. Tra streghe, sbandati, blatte e perfino avanzi di galera, coloro che conoscono l’arte di arrangiarsi con stile scenderanno in battaglia.