"Napoleon" campione d'incassi. E Ridley Scott sfata la propria maledizione

Il regista, dopo 13 anni, sta per sfatare un tabù che lo vede non riuscire a raggiungere i 30 milioni di incasso per un suo film nel primo weekend di programmazione. Con 'Napoleon', il nuovo dramma storico con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, sembra che il film potrebbe rompere la maledizione di Ridley Scott. Uno stigma che insegue il regista da ben 13 anni, quando 'Robin Hood’ fu l’ultimo suo film uscito al cinema a superare questa importante soglia.

In vista del Giorno del Ringraziamento, era previsto che negli Usa la pellicola per i cinque giorni festivi avrebbe incassato al box office tra i 22 e i 25 milioni di dollari. L’epopea storica, interpretata da Joaquin Phoenix, ha incassato 8,4 milioni di dollari venerdì e in prospettiva in cinque giorni dovrebbe incassare tra i 32 e i 33 milioni di dollari.

'Napoleon' - una vittoria per le ambizioni di Apple in campo cinematografico - sta superando le aspettative per un film drammatico per adulti (la maggior parte degli acquirenti di biglietti ha un’età superiore ai 35 anni). 'Napoleon' è il secondo grande successo di Apple Original Films dopo 'Killers of the Flower Moon' di Martin Scorsese, attualmente in sala con Paramount. Apple Original Films ha finanziato interamente i due film, che hanno entrambi ambizioni da Oscar. Sony è il partner di Apple per la distribuzione globale e il marketing di 'Napoleon'.