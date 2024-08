Addio Alain Delon, leggendario attore francese

Tormentato e controverso, ormai da tempo malato e lontano dai riflettori, l’attore francese Alain Delon, icona del cinema mondiale, è morto questa mattina all’età di 88 anni nella sua casa di Douchy. Lo hanno comunicato i suoi tre figli. «Alain Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, sono profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa del padre. E’ morto serenamente nella sua casa a Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia», si legge nella dichiarazione, aggiungendo che la famiglia chiede privacy. 'Angelo malvagio', 'sole nero della settima arte', non si contano gli epiteti con cui oggi viene ricordato questo artista che affascinava e divideva allo stesso tempo. Delon è stato una vera star dell’epoca d’oro del cinema francese, noto per il suo personaggio da duro sullo schermo in pellicole cult.

La sua bellezza e il suo magnetismo hanno affascinato i più grandi registi, senza che ciò bastasse a placare i suoi demoni. Ombra e luce, è questa la dualità che l’attore ha incarnato per tutta la sua vita. Una personalità che non ha mai cercato di essere amata e ha mostra la sua amarezza e il suo tormento fino alla misantropia.

Alain Delon ha «una personalità abbastanza autodistruttiva e alla ricerca della propria identità», ha detto il regista Joseph Losey. «Il meglio e il peggio, entrambi inaccessibili e così vicini, freddi e brucianti», ha riassunto Brigitte Bardot in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’artista.

Nato l’8 novembre 1935 a Sceaux (Hauts-de-Seine), Delon ha raccontato di essere stato infelice da bambino, diviso tra due famiglie: i suoi genitori si sono separati e ognuno ha iniziato una nuova vita. Destinato a diventare impiegato di macelleria, lascia tutto e si unisce alla Marina francese in Indocina all’età di 17 anni. Ha 20 anni quando torna a Parigi. Commercia al limite della legalità a Pigalle, ma la sua bellezza insolente gli apre le porte del cinema. Lontano dalla categoria degli attori cerebrali, Delon aveva la fama di genio istintivo. Si vantava di non aver mai lavorato sulla sua tecnica e faceva affidamento sul suo carisma, una miscela unica di calda bellezza e fredda fragilità. La sua bellezza da angelo malvagio ha rivoluzionato il cinema nei film di Clement, Melville, Antonioni e Visconti. Delinquente omicida dagli occhi azzurri in 'Delitto in pieno solè (1960), sicario taciturno in 'Frank Costello faccia d’angelò (1967), meccanico alcolizzato in 'La nostra storià (1984) era un attore che viveva i suoi personaggi.