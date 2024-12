Canti e battaglie di Rosa Balistreri nell’appassionato “L’amore che ho”. Musiche di Carmen Consoli

Eccellenza della canzone popolare d’autore siciliana e femminista ante litteram, la cantastorie licatese Rosa Balistreri è stata una donna ribelle e anticonformista, sempre dalla parte degli ultimi. Personaggio unico nella storia culturale italiana, non ha mai nascosto che la sua arte prendesse linfa da un’esistenza travagliata, in un periodo storico altrettanto complesso. Una vita oggi raccontata ne “L’amore che ho”, opera seconda del regista palermitano Paolo Licata (“Picciridda – Con i piedi nella sabbia”), presentata in anteprima all’ultimo Torino Film Festival (sezione “Zibaldone”). Scritto da Licata con Maurizio Quagliana, Heidrun Schleef e Antonio Guadalupi, liberamente ispirato alla biografia “L’amuri c’à v’haju” del nipote Luca Torregrossa (nel film il palermitano Emanuele Del Castillo), il racconto parte dal 1990, suo ultimo anno di vita. Mentre Rosa (Lucia Sardo da anziana, Donatella Finocchiaro da adulta) cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto interrotto con la figlia Angela (Tania Bambaci), i ricordi del passato la tormentano, riportandola ai momenti più salienti della vita e del suo lavoro. Dall’infanzia difficile nella Sicilia degli anni ’30 e ’40 al grande successo, passando per momenti complessi del suo privato.

«Durante il montaggio di “Picciridda” stavo scegliendo i brani da inserire nel film e già pensavo a qualcuno di Rosa Balistreri – racconta Licata - Documentandomi, ho scoperto una donna che sembra aver vissuto molte vite e questo mi ha indotto a sviluppare il progetto del film». A interpretare Rosa da anziana l’attrice catanese Lucia Sardo, scelta da Licata dopo una telefonata in cui dimostrò perizia canora intonando “Mi votu e mi rivotu”. “Il canto è stata la sua forza – afferma l’attrice – e la sua voce non potrà mai essere superata, perché bisognerebbe vivere ciò che ha vissuto lei. Il suo è un urlo di disperazione, ma anche di speranza. Era una vera guerriera e ogni giorno lottava per cambiare o ottenere qualcosa». Una donna che darebbe tanto alla nostra contemporaneità. «È stata una precorritrice dei tempi – ha ribadito il regista - impegnata in lotte sociali e per i diritti delle donne. Il 25 novembre sarebbe stata presente nonostante l’età». Ne è convinta anche l’attrice catanese Donatella Finocchiaro, che la interpreta da adulta. «Col suo canto ha difeso gli oppressi, rendendolo attraverso il suo vissuto un canto politico e ottenendo allo stesso tempo un riscatto sociale. Le mie scene raccontano proprio questo periodo d’oro».