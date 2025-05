Addio a Milena Brandao, la giovanissima attrice di "Sintonia" su Netflix

Milena Brandao, giovane attrice brasiliana di appena 11 anni nota al pubblico per il suo ruolo nella serie Netflix Sintonia, è scomparsa il 2 maggio scorso. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla madre, Thays, tramite un commosso messaggio pubblicato su Instagram. La piccola attrice era ricoverata in gravi condizioni presso un ospedale di San Paolo, in Brasile, dove le era stato recentemente diagnosticato un tumore al cervello. La malattia l’aveva costretta a un ricovero d’urgenza e le sue condizioni erano da subito apparse molto critiche. Nel messaggio condiviso sui social, la madre ha espresso il dolore per la perdita, raccontando: "Il 2 maggio abbiamo perso la nostra bambina, ma sono certa che ora si trovi tra le braccia del nostro Padre Onnipotente, in un luogo meraviglioso dove può giocare in libertà". Con parole cariche di amore e nostalgia, Thays ha aggiunto: "I momenti vissuti insieme rimarranno per sempre impressi nella mia memoria. Non dimenticherò mai la tua allegria, capace di illuminare chiunque ti fosse vicino. Mi manchi già ora, e so che mi mancherai ancora di più con il passare dei giorni".