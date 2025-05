David di Donatello 70: premi a Francesco Di Leva e Valeria Bruni Tedeschi, Chalamet ospite d’onore

Valeria Bruni Tedeschi

Tappeto rosso in uno dei posti più suggestivi di Cinecittà, la Roma Antica set permanente di circa quattro ettari: inizia qui la Settantesima edizione dei David di Donatello in diretta su Raiuno, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika. Poi si passa nello studio 5 di Federico Fellini dove c'è la cerimonia di premiazione con seduto in sala Timothée Chalamet, che riceverà un David speciale. Un David come attore non protagonista a Francesco Di Leva per 'Familia' di Francesco Costabile, questo il primo premio della serata. Ferzan Ozpetek riceve poi il David per il pubblico con 'Diamanti', film campione di incassi. In sala una Geppi Cucciari commossa (l'attrice è in corsa per lo stesso film come attrice non protagonista).

«Ringrazio i più di due milioni e trecentomila persone che hanno visto il mio film» commenta Ozpetek. Miglior sceneggiatura originale a Maura Delpero per 'Vermiglio' «un film silenziosamente anti-militarista». A Valeria Bruni Tedeschi il David come migliore attrice non protagonista per 'L'Arte della gioia'. Un’edizione ancora in corso dove hanno ottenuto le maggiori candidature Paolo Sorrentino con 'Parthenope' e Andrea Segre con 'Berlinguer - La grande ambizione', entrambi con quindici, seguono Maura Delpero con 'Vermiglio' e Valeria Golino con 'L'arte della gioia' con quattordici. Ci sono poi 'Gloria!' di Margherita Vicario con nove candidature, 'Familia' di Francesco Costabile con otto e 'Il tempo che ci vuolè' di Francesca Comencini con sei.