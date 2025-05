David di Donatello 2025: trionfa Vermiglio, Maura Delpero fa la storia TUTTI I PREMI

La 70ª edizione dei David di Donatello di Cinecittà a Roma ha celebrato il meglio del cinema italiano. La serata, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, ha visto il film Vermiglio di Maura Delpero dominare la scena, aggiudicandosi i premi per Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale. Con questa vittoria, Delpero diventa la prima donna a ottenere il David per la Miglior Regia.

Tra gli altri riconoscimenti, Tecla Insolia è stata premiata come Miglior Attrice Protagonista per la sua interpretazione in L'arte della gioia, mentre Elio Germano ha ricevuto il premio come Miglior Attore Protagonista per Berlinguer. La grande ambizione. Il premio per il Miglior Esordio alla Regia è andato a Margherita Vicario per Gloria!.

Lista completa dei vincitori