Mostra di Venezia, cinque film italiani in concorso: da Sorrentino a Rosi, il cinema d’autore parla italiano

Sono "La Grazia" di Paolo Sorrentino con Toni Servillo (film di apertura), "Elisa" di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, "Duse" di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, "Un film fatto per bene" di Franco Maresco e il documentario su Napoli "Sotto le nuvole" di Gianfranco Rosi i cinque film italiani tra i 21 in concorso all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in programma al Lido di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre, annunciati dal direttore artistico Alberto Barbera alla presentazione del programma della Mostra.

In chiave italiana spiccano anche, presentate fuori concorso nella categoria Fiction, le pellicole "After the Hunt - Dopo la caccia" di Luca Guadagnino con Julia Roberts, "Il Maestro" di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e "L'isola di Andrea" di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni, "La valle dei sorrisi" di Paolo Strippoli con Michele Riondino (il film passerà alla Mostra a mezzanotte) e "Orfeo" di Virgilio Villoresi (opera prima autoprodotta e autofinanziata, secondo film italiano di mezzanotte) con Vinicio Marchioni.