Sorrentino al Lido con «La grazia»: il dubbio ispirato da Mattarella, nel cast Toni Servillo e Anna Ferzetti

«Un film sull'amore. L'amore non solo immediato che riguarda la storia, ma anche l'amore in senso più ampio per moglie per figlia e anche per le istituzioni, per il diritto e anche l’amore su un modo di fare politica che è sempre purtroppo più inattuale che era legato all’esercizio del dubbio e della responsabilità». Così oggi al Lido Paolo Sorrentino parla con la stampa di "La grazia", film d’apertura e in concorso per l’Italia di questa 82/ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che stamani, alla proiezione stampa, ha ricevuto molti applausi.

L'ispirazione viene invece dal decalogo di Kieslowski e da «uno spunto di cronaca, ovvero il fatto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva appunto concesso la grazia ad uomo che aveva ucciso la moglie malata d’Alzheimer . Il fatto che un presidente della Repubblica abbia avuto questo atteggiamento nei confronti della vita e di tutta una serie di valori che la politica dovrebbe sempre incarnare mi ha davvero colpito. Perché la politica - ha aggiunto - dovrebbe sempre frequentare il dubbio».

Dentro il suo cuore c'è però sempre il grande amore per la moglie scomparsa otto anni prima a cui si lega un ulteriore dubbio che non gli da pace. E ancora sul dubbio dice il regista premio Oscar: «L'esercizio del dubbio è una delle qualità poco frequentate in politica. La degenerazione del dubbio nella prima Repubblica si chiamava immobilismo, ma su temi come concedere una grazia a un omicida o firmare una legge sull'eutanasia l’esercizio del dubbio dovrebbe essere una conditio sine qua non. Oggi - ha detto Sorrentino - si assiste troppo spesso a uomini di potere che esercitano delle certezze. Solo che una volta quelle certezze erano supportate da ideologie mentre oggi sono più che altro strampalate».

Mentre sull'eutanasia, uno dei temi centrali del film in quanto al presidente De Santis, uomo corretto e credente, viene chiesto di firmare una legge che finalmente la regolamenti nel nostro Paese, sottolinea Sorrentino: «Il gancio narrativo, l’eutanasia, è sicuramente un dilemma morale e questo tema acuisce questo dilemma. È un argomento in cui la scelta è davvero difficile, sfumata. Una scelta non solo tra bene e male e va detto che, da spettatore, ho sempre detestato i film che vogliono stabilire dove stia l’uno e l’altro».

Servillo al settimo film con Paolo Sorrentino ci tiene a dire che non si è ispirato a nessuno dei presidenti del passato o del presente, ma quello che lo ha colpito di più in questa nuova esperienza con Sorrentino è stata «la sua grande capacità di rilanciare, di fare qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che lo ha preceduto». Mentre Anna Ferzetti parla :"di un bellissimo viaggio fatto insieme. Certo - ha aggiunto - mi ha aiutato il rapporto molto particolare che ho avuto con mio padre e che ha influito molto anche nella scelte del mio mestiere. E questo ha fatto uscire anche delle cose mie che non mi aspettavo».