Mostra del cinema di Venezia: premio Kinéo all’attore palermitano Corrado Fortuna

Un riconoscimento che va oltre la celebrazione artistica, per un film che ripercorre una tranche de vie di Goliarda Sapienza, tratto dal suo romanzo autobiografico del 1983 “L’università di Rebibbia” (Einaudi). «Fuori», acclamata pellicola di Mario Martone, già presentata a Cannes, riceve il Premio per il Migliore attore non protagonista, tributato al palermitano Corrado Fortuna, nell’ambito del ventitreesimo Premio Kinéo – storico evento collaterale della Mostra di Venezia – che si è tenuto in serata al Ca’ Sagredo Hotel, proprio nel giorno del ventinovesimo anniversario della scomparsa della grande scrittrice catanese.

Nel film Fortuna interpreta il concittadino Angelo Pellegrino, caratterista e scrittore, marito di Sapienza (Valeria Golino), che nel 1998 ne pubblicò a proprie spese lo scritto postumo «L’arte della gioia», dopo il rifiuto di diversi editori. Per l’attore un’esperienza toccante e immersiva. «Ho conosciuto Angelo prima di girare – ci ha detto – ed è un signore di ottant’anni che ho amato alla follia. Quando parla di Goliarda si emoziona, vedi i suoi occhi cambiare. Ho pensato quindi che questo sguardo innamorato e malinconico potesse essere il primo elemento da cui partire per interpretarlo. Il loro è stato un rapporto durato vent’anni, con 22 di differenza d’età mai percepiti. Quello che raccontiamo nel film è un pezzo della loro storia d’amore, breve ma significativo della peculiarità del loro rapporto». Un riconoscimento importante in una serata che ha visto alternarsi grandi star italiane ed internazionali.