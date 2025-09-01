Filming Italy: premiati Donatella Finocchiaro, Claudio Santamaria e Nino Frassica

Grandi personaggi del Sud e messaggi di stretta attualità al settimo Filming Italy Venice Award, riconoscimento diretto da Tiziana Rocca e spin-off lagunare dell’omonimo festival, promosso da Agnus Dei e “Ciak”. La catanese Donatella Finocchiaro e Claudio Santamaria hanno ricevuto i premi come migliori attori protagonisti in un film biografico per le interpretazioni di Rosa Balistreri ne «L’amore che ho» di Paolo Licata e del reggino Nicola Calipari ne «Il Nibbio» di Alessandro Tonda. «Sono felice di dare lustro ad una donna poco conosciuta fuori dalla Sicilia, ma che per noi del Sud è un mito assoluto – ha detto Finocchiaro – . Rosa rappresenta il canto popolare, politico e sociale, in prima linea nella musica come nell’impegno di tutti i giorni». Per Claudio Santamaria, Calipari – alto dirigente del Sismi ucciso il 4 marzo 2005 a Baghdad per salvare la vita alla giornalista Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco) – rappresenta un simbolo: «Vorrei che tutti gli uomini delle istituzioni fossero come lui, personificazione della non violenza e della pace con la potente arma della diplomazia».

Miglior attore protagonista in una commedia, il messinese Nino Frassica per «Arrivederci tristezza» di Giovanni Virgilio, dove è Carlo, psicoterapeuta con un vissuto speculare a quella del paziente Aldo (Alessio Vassallo). Un ruolo con un messaggio importante contro la mascolinità tossica. «Il film mostra – ci ha detto – come dovrebbe comportarsi un uomo quando viene ghostato da una donna. Bisogna vivere la sofferenza, fare psicoterapia, confidarsi con gli amici, non scagliarsi contro la donna».