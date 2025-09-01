Filming Italy: premiati Donatella Finocchiaro, Claudio Santamaria e Nino Frassica

Grandi personaggi del Sud e messaggi di stretta attualità al settimo Filming Italy Venice Award, riconoscimento diretto da Tiziana Rocca e spin-off lagunare dell’omonimo festival, promosso da Agnus Dei e “Ciak”. La catanese Donatella Finocchiaro e Claudio Santamaria hanno ricevuto i premi come migliori attori protagonisti in un film biografico per le interpretazioni di Rosa Balistreri ne «L’amore che ho» di Paolo Licata e del reggino Nicola Calipari ne «Il Nibbio» di Alessandro Tonda. «Sono felice di dare lustro ad una donna poco conosciuta fuori dalla Sicilia, ma che per noi del Sud è un mito assoluto – ha detto Finocchiaro – . Rosa rappresenta il canto popolare, politico e sociale, in prima linea nella musica come nell’impegno di tutti i giorni». Per Claudio Santamaria, Calipari – alto dirigente del Sismi ucciso il 4 marzo 2005 a Baghdad per salvare la vita alla giornalista Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco) – rappresenta un simbolo: «Vorrei che tutti gli uomini delle istituzioni fossero come lui, personificazione della non violenza e della pace con la potente arma della diplomazia».
Miglior attore protagonista in una commedia, il messinese Nino Frassica per «Arrivederci tristezza» di Giovanni Virgilio, dove è Carlo, psicoterapeuta con un vissuto speculare a quella del paziente Aldo (Alessio Vassallo). Un ruolo con un messaggio importante contro la mascolinità tossica. «Il film mostra – ci ha detto – come dovrebbe comportarsi un uomo quando viene ghostato da una donna. Bisogna vivere la sofferenza, fare psicoterapia, confidarsi con gli amici, non scagliarsi contro la donna».
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia