Mostra di Venezia, la violenza di genere in due cortometraggi tra realismo e distopia

Il racconto in prima persona di una violenza subita è approdato alla Mostra del Cinema di Venezia, tra gli eventi collaterali dell’Italian Pavilion, nel corso dell’incontro/dibattito su «“Aria” e “Libera” – La violenza di genere tra realismo e distopia». Condotto dal giornalista messinese Marco Bonardelli, il dibattito ha preso spunto dalla proiezione di due cortometraggi scritti ed interpretati dall’attrice Barbara Sirotti con la regia di Brace Beltempo.

Al tavolo dei lavori, assieme all’autrice dei due corti, lo psicoterapeuta Tony Bellucci, esperto in relazioni tossiche, e la doppiatrice Benedetta Degli Innocenti, che assieme ai colleghi Luca Ward, Francesco Pannofino ed Alex Poli ha partecipato ai film, dando voce alle sensazioni della protagonista intrappolata nelle maglie di un amore malato.

«Lo spettatore viene condotto dentro una realtà parallela, distopica – ha sottolineato Bonardelli – in cui tutto si confonde assumendo contorni e sfumature dark, che Sirotti ha deciso di inserire in due lavori complementari, “Aria” e “Libera”, che mostrano fasi successive di assoggettamento e rinascita di una donna».

«Dormivo accanto all’uomo che credevo mi amasse – ha detto l’attrice – ma che giorno dopo giorno ha cominciato ad umiliarmi, sottomettermi, disprezzarmi, sino a farmi dubitare della mia stessa lucidità».

Uno stato di obnubilazione indotta, il cui iter parte dal contenuto di «Aria», titolo emblematico della sensazione di soffocamento vissuta dalla donna, ma anche di ciò che è realmente accaduto («Stavo per morire strangolata»). Entrambi i lavori mostrano infatti la protagonista immersa in una realtà parallela ove gli eventi si collegano seguendo una logica emotiva, non razionale, e i piani del racconto si alternano in un tempo sospeso come quello del post lockdown.