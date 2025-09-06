Il Leone d'oro per il miglior film a "Father Mother Sister Brother" di Jim Jarmusch. Toni Servillo miglior attore - Tutti i premi

Il Leone d’Oro per il miglior film della 82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch (Usa, Irlanda, Francia). Il film è costruito su tre storie che esplorano i rapporti fra genitori e figli. Nel cast Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits e Charlotte Rampling.
Il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria della 82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia). Il film rievoca la storia vera della bambina di cinque anni morta a Gaza durante un attacco. dopo aver parlato per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa che hanno tentato invano di salvarla.
La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile della 82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a Toni Servillo per il film La Grazia di Paolo Sorrentino (Italia). È la prima volta che l’attore vince una coppa alla Mostra.
Venezia 82: I premi
Ecco i premi ufficiali di Venezia 82 assegnati questa sera nella cerimonia di chiusura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in Sala Grande al Palazzo del Cinema.
La Giuria di Venezia 82, presieduta da Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao, dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:
LEONE D’ORO per il miglior film a:
FATHER MOTHER SISTER BROTHER di Jim Jarmusch (USA, Irlanda, Francia)
LEONE D’ARGENTO - Gran Premio della Giuria a:
THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia)
LEONE D’ARGENTO Premio per la migliore regia a:
BENNY SAFDIE per il film THE SMASHING MACHINE (USA)
COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a:
XIN ZHILEI nel film RI GUA ZHONG TIAN (THE SUN RISES ON US ALL) di Cai Shangjun (Cina)
COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a:
TONI SERVILLO nel film LA GRAZIA di Paolo Sorrentino (Italia)
PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
VALÉRIE DONZELLI e GILLES MARCHAND per il film À PIED D’ŒUVRE (AT WORK) di Valérie Donzelli (Francia)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:
SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi (Italia)
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a:
LUNA WEDLER nel film SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi (Germania, Ungheria, Francia)
Sezione Orizzonti
La Giuria Orizzonti della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross, dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 14 cortometraggi in concorso, assegna:
PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:
EN EL CAMINO (ON THE ROAD) di David Pablos (Messico)
PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:
ANUPARNA ROY per il film SONGS OF FORGOTTEN TREES (India)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:
HARÀ WATAN (LOST LAND) di Akio Fujimoto (Giappone, Francia, Malesia, Germania)
PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE a:
BENEDETTA PORCAROLI nel film IL RAPIMENTO DI ARABELLA di Carolina Cavalli (Italia)
PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE MASCHILE a:
GIACOMO COVI nel film UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani (Italia, Francia)
PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
ANA CRISTINA BARRAGÁN per il film HIEDRA (THE IVY) (Ecuador)
PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:
UTAN KELLY (WITHOUT KELLY) di Lovisa Sirén (Svezia)
Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis»
La Giuria Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Charlotte Wells e composta da Erige Sehiri e Silvio Soldini assegna il premio:
LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (LUIGI DE LAURENTIIS) a:
SHORT SUMMER di Nastia Korkia (Germania, Francia, Serbia)
Venezia Spotlight
PREMIO DEGLI SPETTATORI - ARMANI BEAUTY a:
CALLE MÁLAGA di Maryam Touzani (Marocco, Francia, Spagna, Germania, Belgio)
Venezia Classici
La Giuria presieduta da Tommaso Santambrogio e composta da 23 studenti dei corsi di cinema delle università italiane assegna:
PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a:
MATA HARI di Joe Beshenkovsky e James A. Smith (USA)
PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a:
BASHU, GHARIBEYE KOOCHAK (BASHU, THE LITTLE STRANGER) di Bahram Beyzaie (Iran)
Venice Immersive
La Giuria presieduta da Eliza McNitt e composta da Gwenael François e Boris Labbé, dopo aver visionato i 30 progetti in concorso, assegna:
GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a:
THE CLOUDS ARE TWO THOUSAND METERS UP di Singing Chen (Taipei, Germania)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a:
LESS THAN 5GR OF SAFFRAN di Négar Motevalymeidanshah (Francia)
PREMIO PER LA REALIZZAZIONE VENICE IMMERSIVE a:
A LONG GOODBYE di Kate Voet e Victor Maes (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi)
Premi alla carriera e riconoscimenti speciali
LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2025 a:
KIM NOVAK
WERNER HERZOG
CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2025 a:
JULIAN SCHNABEL
PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM 2025 a:
GUS VAN SANT
