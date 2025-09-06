Si chiude la Mostra del Cinema di Venezia, incerto il "totoleone". Stasera i premi e il fuori concorso Chien 51

Si conclude oggi 6 settembre l’82/a Mostra internazionale del Cinema di Venezia. I vincitori dei premi si scopriranno nella cerimonia in Sala Grande al via alle 19, condotta come la serata d’apertura d Emanuela Fanelli. Film di chiusura fuori concorso è CHIEN 51 di Cédric Jimenez. Nelle altre sale, in serata anche quest’anno, sarà possibile rivedere alcuni dei film premiati.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti di oggi:

CERIMONIA DI PREMIAZIONE (Sala Grande alle 19) a seguire CHIEN 51 di CÉDRIC JIMENEZ (Fuori concorso - Film di Chiusura) con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi. Un noir distopico con un supercast. In un futuro non lontano Parigi è divisa in tre zone che separano le classi sociali, e nessuno può sfuggire ad ALMA, un’intelligenza artificiale predittiva che ha rivoluzionato le forze dell’ordine. Quando il creatore di ALMA viene assassinato, Salia, un agente di alto livello, e Zem, un poliziotto disilluso, sono costretti a collaborare per risolvere un omicidio che potrebbe portare a galla gli oscuri segreti del sistema di cui sono al servizio.