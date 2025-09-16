E' morto Robert Redford: antidivo e leggenda di Hollywood. Si è spento nel sonno a 89 anni

«Pare che mi sia messo addirittura a ridere», raccontava Redford. Un talento da due Oscar (nel 1981 come regista per Gente Comune e alla carriera nel 2002) unito a un fascino inossidabile, alla passione politica, umanitaria e per l’ambiente e al sostegno del cinema indipendente con il suo Sundance Festival fondato insieme all’amico Sidney Pollack. Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica (California) da Marta W. Hart casalinga e Charles Robert lattaio di origine irlandese, Redford vede morire la madre a soli 41 anni, abbandona così gli studi nel 1956 e parte per l’Italia e la Francia, per misurarsi con la vita d’artista.

La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata in Avengers Endgame (2019) , in un cameo. Ma alle scene aveva già dato addio l’anno prima, con il film "The Old Man & The Gun" di David Lowery . Si è spento nel sonno a 89 anni, nella sua casa nello Utah, Robert Redford , leggenda di Hollywood. Il padre appena nato, secondo un’usanza Sioux, lo avrebbe portato a bagnarsi nell’acqua dell’oceano, senza provocare in lui alcun pianto. Ottimo segno per la cultura pellerossa.

«Erano gli anni della depressione, c'erano pochi soldi, i miei avevano perso tutto. Si erano trasferiti a vivere su una roulotte, emigrando da Chicago in California. Un paio di amici dei miei genitori, impietositi per via del pancione di mia madre, avevano accettato di ospitarci nel bungalow».

Arriva poi il western La Caccia di Arthur Penn con Jane Fonda e Marlon Brando e, nel 1969, con Paul Newman è ancora in un western di culto firmato da George Roy Hill come Butch Cassidy. Sempre Hill e la stessa coppia poi nel 1973 lavoreranno ad un altro film cult, La Stangata (7 Oscar).

Per molti Redford è il romantico Hubbell con il suo amore tormentato per Katie Molosky (Barbara Streisand), militante comunista totalmente diversa da lui in Come Eravamo di Pollack, o Il Grande Gatsby del 1974 di Jack Clayton, tratto dall’omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, in cui è il romantico Jay. Con Pollack arrivano poi il western Corvo Rosso Non Avrai Il Mio Scalpo! e la spy-story I Tre Giorni del Condor.

Con un altro attore cult come Dustin Hoffman recita in Tutti gli Uomini del Presidente, nel ruolo di Bob Woodward, uno dei due cronisti politici che scoprirono lo scandalo Watergate che portò all’impeachment di Nixon. Esordio alla regia fortunato poi per lui nel 1980 con Gente Comune con il quale vince l’Oscar come miglior regista. L’anno dopo mette mano al Sundance Film Festival e lo fa diventare la più importante vetrina mondiale del cinema indie Usa.

Ancora Pollack lo dirige in La Mia Africa (Out of Africa), con Meryl Streep, ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di Karen Blixen. Sempre sul fronte della regia, arrivano poi nel 1988 Milagro e il melò con Brad Pitt In Mezzo Scorre Il Fiume.

È ancora dietro la macchina da presa per Quiz Show e per L’Uomo Che Sussurrava ai Cavalli, dal best-seller di Nicholas Evans. Nel 2007 dirige di nuovo Meryl Streep in Leoni per Agnelli, due anni dopo produce I Diari della Motocicletta. Sul suo impegno politico e la sua anima pasionaria basti solo la frase detta dall’attore e regista nel 2012 al Lido dove aveva presentato fuori concorso La regola del silenzio, thriller tra politica e impegno: «Ogni generazione ha la possibilità di diventare guida del proprio tempo. Mi rattrista vedere che la mia sia così corrotta da non cogliere questa opportunità che poi è anche un dovere che abbiamo rispetto ai giovani di oggi: dovremmo lasciare in eredità qualcosa di buono piuttosto che un mondo che sta marcendo».