Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cultura / Cinema / La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori"

La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori"

di

Claudia Cardinale, morta ieri sera all’età di 87 anni, era «una star italiana e mondiale» che «noi francesi porteremo sempre nei nostri cuori nell’eternità del cinema». Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. «Claudia Cardinale ha incarnato una libertà, uno sguardo, un talento che ha aggiunto tanto alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, a Parigi, che ha scelto come sua patria», ha aggiunto l’inquilino dell’Eliseo.

Giuli: "Ha saputo ispirare i principali registi del Novecento"

«Con la morte di Claudia Cardinale, scompare una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. La personificazione di una grazia tutta italiana e di una bellezza speciale che nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a più di 150 film, alcuni dei quali considerati delle pietre miliari del cinema d’autore. Conosciuta in tutto il mondo, ha saputo ispirare con la sua eccezionale bravura i principali registi del Novecento. A nome mio e del ministero della Cultura mi stringo alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata». Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ricorda l’attrice, scomparsa oggi all’età di 87 anni.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province