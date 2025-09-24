La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori"

Claudia Cardinale, morta ieri sera all’età di 87 anni, era «una star italiana e mondiale» che «noi francesi porteremo sempre nei nostri cuori nell’eternità del cinema». Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. «Claudia Cardinale ha incarnato una libertà, uno sguardo, un talento che ha aggiunto tanto alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, a Parigi, che ha scelto come sua patria», ha aggiunto l’inquilino dell’Eliseo.

Giuli: "Ha saputo ispirare i principali registi del Novecento"

«Con la morte di Claudia Cardinale, scompare una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. La personificazione di una grazia tutta italiana e di una bellezza speciale che nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a più di 150 film, alcuni dei quali considerati delle pietre miliari del cinema d’autore. Conosciuta in tutto il mondo, ha saputo ispirare con la sua eccezionale bravura i principali registi del Novecento. A nome mio e del ministero della Cultura mi stringo alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata». Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ricorda l’attrice, scomparsa oggi all’età di 87 anni.