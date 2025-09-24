Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cultura / Cinema / Queen Rock Montreal: l'iconico Freddie Mercury torna al cinema, 50 anni dopo “Bohemian Rhapsody”

Queen Rock Montreal: l'iconico Freddie Mercury torna al cinema, 50 anni dopo “Bohemian Rhapsody”

di

Queen, “Radio Ga Ga” (1984). Quando a Freddie Mercury non gliene fregava un baffo del playback a cui l'hanno costretto. E spostò il microfono per dimostrare l'inganno

A cinquant’anni da Bohemian Rhapsody, l’iconico brano dei **Queen**, **Freddie Mercury** rivive nello storico show del 1981 “Queen. Rock Montreal”, in arrivo al cinema come evento speciale per **Nexo Studios** dal 25 settembre all’1 ottobre (elenco sale su nexostudios.it).

Restauro 4K e Dolby Atmos per un concerto leggendario

Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto riporta sul grande schermo il carisma di **Freddie Mercury** e dei **Queen**, restituendo energia e magia del live al Forum di Montréal durante il The Game Tour.

Il contesto: l’unica ripresa integrale su pellicola

Nel novembre 1981, mentre Under Pressure raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i **Queen** approdavano a Montréal dopo il Giappone e un tour da record in America Latina. Quel concerto fu l’unico della band registrato interamente su pellicola: regia attenta, suono impeccabile, una delle performance più memorabili.

La scaletta

Nel set, i brani più amati: da Bohemian Rhapsody a Somebody To Love, da Another One Bites The Dust alla prima storica esecuzione live di Under Pressure.

