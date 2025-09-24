Queen Rock Montreal: l'iconico Freddie Mercury torna al cinema, 50 anni dopo “Bohemian Rhapsody”

A cinquant’anni da Bohemian Rhapsody, l’iconico brano dei **Queen**, **Freddie Mercury** rivive nello storico show del 1981 “Queen. Rock Montreal”, in arrivo al cinema come evento speciale per **Nexo Studios** dal 25 settembre all’1 ottobre (elenco sale su nexostudios.it).
Restauro 4K e Dolby Atmos per un concerto leggendario
Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto riporta sul grande schermo il carisma di **Freddie Mercury** e dei **Queen**, restituendo energia e magia del live al Forum di Montréal durante il The Game Tour.
Il contesto: l’unica ripresa integrale su pellicola
Nel novembre 1981, mentre Under Pressure raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i **Queen** approdavano a Montréal dopo il Giappone e un tour da record in America Latina. Quel concerto fu l’unico della band registrato interamente su pellicola: regia attenta, suono impeccabile, una delle performance più memorabili.
La scaletta
Nel set, i brani più amati: da Bohemian Rhapsody a Somebody To Love, da Another One Bites The Dust alla prima storica esecuzione live di Under Pressure.
