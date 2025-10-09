“Nyumba” porta la Calabria nel mondo: il docufilm di Paola Bottero e Francesco Del Grosso in concorso al festival di Varsavia

Dopo gli eventi speciali a Castiglione del Lago e a Torino, con due proiezioni al Job Film Days, continuano le proiezioni in concorso in vari festival nazionali e si aprono quelle internazionali. Nyumba sarà l’unico docufilm italiano in concorso al Warsaw International Film Festival, che presenta “i migliori film di tutto il mondo al pubblico polacco e internazionale per incoraggiare una migliore comunicazione e comprensione tra persone che vivono in paesi diversi e di diversa estrazione culturale”.

Nyumba , a meno di un mese dall’anteprima internazionale di Milano, porta oltre i confini nazionali la Calabria e le storie di accoglienza in Italia. I racconti intrecciati di Abdulaye , Alex , Hafsa , Moussa , Sisì – protagonisti scelti per il docufilm ideato e scritto da Paola Bottero , diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da Indaco Film con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission – stanno convincendo un pubblico sempre più vasto.

«Comunicare per comprendere, raccontare per condividere: questo era l’obiettivo primario di

Nyumba» spiega Paola Bottero. «Guardare con occhi diversi la realtà che ci circonda è forse l’unico

modo a nostra disposizione per recuperare un’umanità sempre più assente. Le storie dei 5

protagonisti possono aiutarci nella riappropriazione dei valori più sani e importanti di ogni

comunità, che è appunto casa, nyumba in Swahili. Ed oggi, inseguendo la loro voglia di libertà, il

cuore di tanti giovani è in Calabria, dove abbiamo girato il docufilm, ma anche in Italia e in

Europa».

Saranno 4 le proiezioni: venerdì 10, domenica 12, mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre, seguite anche

dall’Istituto Italiano di Cultura a Varsavia, grazie al quale sarà possibile approfondire i temi di

Nyumba direttamente con la sceneggiatrice e con il regista, presenti in sala.

«Non mi abituerò mai a selezioni prestigiose come quella del festival di Varsavia, kermesse

Academy Award Qualifying» dichiara Francesco Del Grosso. «Questa anteprima europea, con la

selezione in concorso, è la migliore che potessimo sperare di avere. La Polonia è una terra che ben

conosce il significato più profondo di dolore e di genocidi: sono convinto che saprà accogliere il

nostro docufilm nel migliore dei modi. Accompagneremo il film in questa bellissima trasferta per

presentarlo al pubblico e partecipare ai Q&A al termine delle proiezioni».