Cade dal tetto di un centro commerciale nel Milanese, morto un ragazzino di 15 anni

È salito sul tetto con tre amici, usando le rampe esterne delle scale anti incendio del centro commerciale «Sarca» di Sesto San Giovanni. Poi ha scavalcato alcune recinzioni e segnali di divieto, per potersi immortalare in un selfie nel punto più alto del cinema multisala «Skyline» interno all’ipermercato, ma è precipitato in un condotto di aerazione, morendo poco dopo l’arrivo in ospedale, senza alcun inseguimento da parte dei vigilantes.

E’ questa la ricostruzione fatta dai responsabili del centro commerciale dove questa notte è morto Andrea Barone, 15enne di Cusano Milanino (Milano) che, intorno alle 22.30, è precipitato per circa 30 metri, fino al secondo piano interrato della struttura, ora interdetto al pubblico.

Secondo quanto riferito, i vigilantes della struttura, allertati da un allarme che rileva la presenza di persone sulle scale esterne, sono usciti a verificare e si sono trovati davanti i tre amici di Andrea.

«Il nostro amico è lassù, crediamo sia caduto, non lo troviamo», avrebbero detto agli addetti alla sicurezza. Mentre i vigilantes hanno dato l’allarme al 112, gli amici avrebbero continuato a chiamarlo sul telefonino, senza ottenere risposta.(ANSA).

