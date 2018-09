Droga in classe, primi arresti dopo il varo di "Scuole sicure"

Primi arresti di spacciatori nei dintorni delle scuole con l'operazione Scuole sicure finanziata dal Viminale.

È successo a Macerata: la polizia ha ammanettato un gambiano di 39 anni che aveva dell'eroina (è in possesso di una richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari) e un nigeriano 27enne, pregiudicato per spaccio di droga e con un permesso di soggiorno.

Proprio quest'ultimo ha colpito i poliziotti con calci e pugni, provocando lesioni guaribili in 15 giorni. I due extracomunitari sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

"Grazie alla polizia" commenta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Abbiamo investito in sicurezza, con circa 2,5 milioni di euro destinati al rafforzamento della vigilanza fuori dalle scuole. È solo il primo passo della guerra che faremo a chi vende morte ai nostri figli".

